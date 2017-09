Buscan a joven mochilero de la región que desapareció en Ecuador

Vive en Rosario, pero su familia se domicilia en Andino. No saben nada de él desde el 22 de agosto.

La familia de Facundo Gabriel Solimo no sabe nada de él desde el 22 de agosto pasado, cuando se comunicó por última vez con ellos vía Whatsapp y les dijo que iba a tomar un bus para volver desde la capital de Ecuador a Argentina.

El joven de 28, había salido el 15 de abril desde su casa hacia el norte del país, para viajar por tiempo indeterminado, recorrió las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy y pasó a Bolivia, Perú y Ecuador. Estaba en Quito la última vez que se contactó con su familia.

Nurina Albertoli, su hermana, contó a SÍNTESIS que es extraño que no se comunique porque “él empezó a viajar como mochilero, recorrió el norte, llegó a Ecuador, en los últimos días nos estuvo diciendo que ya se quería volver porque no estaba bien económicamente, nos manteníamos siempre en contacto todos los días por Whatsapp o cuando no tenía celular, llamaba desde una cabina telefónica”.

La hermana de Facundo explicó que “los últimos días estuvo diciendo a mi mamá que se quería volver, ella le mandó plata por Wester Unión para que saque el pasaje de vuelta en colectivo y lo último que dijo fue que había retirado el dinero, alrededor de siete mil pesos y que iba a la terminal de micros a sacar el pasaje para volver a Argentina”.

El último audio de Whatsap se lo mandó a su hermana el 22 de agosto, allí decía textualmente: “ahora estoy yendo para la terminal así me tomo el colectivo y ya voy para allá”

Luego de ese mensaje, el joven dijo que se quedaba sin batería y desde allí su familia no volvió a tener novedades

Facundo es oriundo de Rosario, donde vivía actualmente y trabajaba, pero desde hace siete años su familia se mudó a Pueblo Andino, por lo cual él vivió varios años allí y su domicilio lleva esa dirección.

A sus 18 años había vivido su primera experiencia como mochilero, recorriendo el norte de Argentina y diez años después decidió volver a emprender un viaje de ese estilo, solo, y fue así que salió en abril sin fecha de regreso, para recorrer Latinoamérica.

Su familia no sabe exactamente en qué hostel estaba parando en Quito, solo saben que era en un barrio llamado La Marine, atrás de un centro comercial en la calle Junin, según pudieron averiguar.

“Para mi algo le pasó porque una vez estuvo una semana sin llamarnos, pero después mi mamá lo retó y desde ahí todos los días mandaba mensajes”, dijo la hermana muy preocupada por no tener noticias del joven.

La denuncia fue realizada en primera instancia en la comisaría de Andino, luego su familia comenzó a publicar fotos de él en redes sociales y hasta en grupos de Facebook de mochileros, desde donde también se solidarizaron en la búsqueda. La denuncia también se realizó en Quito y su familia tuvo contacto con la embajada y la cancillería, pero a quince días no hubo novedades de su paradero.

Cualquier dato que se pueda aportar, se solicita dirigirse a la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción sede San Lorenzo ubicada en Sargento Cabral 821 o por teléfono al (54) 03476 – 435484 o 03476 – 15352431.