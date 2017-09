“La luna y el pozo” una obra de reconocida artista en San Lorenzo

El grupo “Hacemos Teatro de San Lorenzo” trae a San Lorenzo una obra de una reconocida artista.

Se trata de María Rosa Pfeiffer, con quien el grupo local hará un seminario y en ese contexto la consagrada actriz y profesora realizará su obra: “La luna y el pozo”.

La cita será este sábado 2 de septiembre a las 21.30 en la sala Bernardo Perrone.

Trayectoria

María Rosa Pfeiffer es profesora Sup. de Artes Visuales, postitulada en Teoría del Arte. Dramaturga, directora, actriz y docente. Fundadora de los Grupos “La comedia ambulante” “El Grupo de los diez” y “El dobladillo”. Fueron sus maestros Mauricio Kartun y Patricia Zangaro en Dramaturgia, Gastón Breyer en Espacio Escénico.

Distinciones recibidas:

Premio Teatro de Humor 2005, por Un simio oscuro. Premio Argentores 2005 por Roter Himmel, co-autoría con Patricia Suárez. Premio Obras Breves Requena (España) 2006, por Como papel de seda. Premio 9° Concurso Obras Inéditas INT 2006, por La bámbola, co-autoría con Patricia Suárez. Premio Argentores 2006 por Globos en la selva, co-autoría con Lidia Grosso. Premio Argentores 2008 por Segundo cielo. Premio Extraordinario Monólogo y Soliloquio Concurso Internacional Microficción Garzón Céspedes 2010 – España. Primer Concurso Internacional de Teatro Incluído 2010, por Una mujer inquietante. Premio 13º Concurso Nacional de Obras de Teatro INT 2012 por Aguas amargas. Premio Argentores 2013 por Adónde va la luna cuando no se ve. Todas estas obras fueron publicadas.

Últimos estrenos

Sobre un barco de papel -Teatro Tadrón – Buenos Aires. Roter Himmel, Humboldt, Santa. Fe. Segundo Cielo – Teatro del Pueblo – Buenos Aires. Casanimal – Teatro La Comedia – Bs. As. La mesa vacía y Detrás de la ropa – Foro Universitario – Sta. Fe. Eva a secas – La Nave – Rosario -Sta. Fe. La bámbola – Espacio Abierto – Bs As. Otros gritos – Teatro del Pueblo-Bs As. Ocaso del Alba, coautoría con Laura Coton – Sala Marechal – Santa Fe. La luna y el pozo – Teatro Nacional Cervantes – Bs. As. Sangre de carnaval – Humboldt – Santa Fe.

Foto del grupo organizador: