Tránsito le secuestró la moto, se la robaron del corralón y la usaban delincuentes

Un joven denuncia que le secuestraron la moto en un operativo de tránsito en la ciudad de San Lorenzo, por no llevar casco y no tener patente, y cuando la fue a retirar del corralón, se la habían robado.

El secuestro fue un domingo, al miércoles siguiente, Marcelo Gómez pagó la multa de dos mil pesos y fue al corralón municipal a retirar su rodado y allí se encontró que no estaba, se la habían robado.

Se trata de una Yamaha XTZ, nueva. El denunciante recurrió a Marcelo Remondino, como defensor del consumidor, quien lo asesoró y acompañó en la realización de la denuncia.

A los pocos días, la moto fue hallada en la comisaría 1ra de San Lorenzo, donde llegó luego de detener a sus ocupantes por estar cometiendo un ilícito. La moto estaba dañada.

Remondino aseguró que “hicimos una denuncia para que fiscalía investigue qué pasó. La moto era nueva y se la habían destrozado” y agregó que “creemos que alguien, trabajadores infieles, están entregando las motos a delincuentes, porque no entregan Zanellitas, entregan caños para robar, motos muy nuevas y veloces”.

Además, Remondino recordó que “hace dos años atrás a otra persona, un día le cayó un allanamiento en su casa porque había vendido una moto Tornado con la que habían cometido un homicidio. Esa persona ya la había vendido y al acudir al comprador, este aseguró que su moto estaba en el corralón. Finalmente la habían usado delincuentes para robar y matar”.

Remondino consideró que “el estado municipal no puede estar secuestrando vehículos porque no da ninguna garantía, si luego las roban del corralón y además hay jurisprudencia que habla de que no se puede secuestrar vehículos porque son propiedad privada”.