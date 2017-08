“La desaparición de Paula no se pudo haber realizado sin la participación de Puyol”

Lo dijo el abogado de Perassi, Adrián Ruiz, tras la decisión del juez de considerar “partícipe” al comisario.

Se conoció la decisión del juez Carlos Carbone de no aceptar la nulidad pedida por la defensa de Daniel Puyol y el Comisario irá al juicio como “partícipe del aborto seguido de muerte”, en el que Paula Perassi habría fallecido y luego fue desaparecida.

Semanas atrás, se realizó una audiencia de apelación en Rosario, donde la defensa del Comisario solicitó la nulidad de la imputación de su cliente como por “partícipe del aborto seguido de muerte”. En aquel momento, Víctor Corbalán, abogado de Puyol, había dicho que “nos sorprende que lo quieran acusar de partícipe, mientras que en un primer momento se lo acusó de encubrimiento”.

Por esto, si el juez aceptaba la apelación, se volvía a la anterior imputación: por el delito de encubrimiento, con una pena menor que no excedería los nueve años, como están imputados los policías Krenz, Godoy, Galtelli y Gómez.

Sin embargo, el viernes se conoció que esa apelación no fue aceptada, lo que implica que el ex jefe de la Agrupación Cuerpos continúa siendo acusado como “partícipe”, un delito por el que la querella pedirá pena perpetua, la misma que para Gabriel Strumia (amante de Paula), Roxana Michl (esposa del amante), Darío Antonio Díaz (mano derecha de Strumia) y Mirta Rusnisky (acusada de realizar el aborto).

Partícipe

Luego de conocer la decisión del juez Carbone, el abogado Adrián Ruiz, en diálogo con SÍNTESIS aseguró que “esto, para nosotros, nos significa nada más y nada menos que cada uno responda por lo que se le probabilizó” y aclaró: “acá no hay venganza irracional porque sino se pediría que el resto de los policías respondan por lo mismo, es por una razón especial que consideramos que Puyol es partícipe”.

El abogado del equipo de letrados que patrocinan a la familia Perassi explicó que “los elementos probatorios indican que la logística de la desaparición de Paula no se pudo haber realizado sin la participación de Puyol”. Ruiz fue más allá y aseveró: “los elementos probatorios indican que las comunicaciones telefónicas de Strumia con Puyol se dan a horas de la desaparición, con nuestra idea de que Paula podría estar viva en ese momento. Eso indica que como la desaparición es un delito permanente, la situación de Puyol no es responder como simple encubridor, sino como partícipe, porque participó estando paula viva, para consumar un delito y no para encubrirlo como los otros policías acusados”.

Respecto a Krenz, el ex jefe de Agrupación de Unidades Especiales, y los oficiales de policía Godoy, Gómez y Galtelli, Ruiz indicó que “la posición de la familia Perassi es no ir contra cualquiera, porque de ellos no tenemos elementos que demuestren que hayan participado de la desaparición de Paula, tenemos hechos posteriores que los vinculan a un encubrimiento”.

Para concluir, el abogado aseguró que esta decisión del juez posibilita “la oportunidad de poder acusarlo por el mismo delito que a los civiles y que responda en el juicio por el mismo delito, con el pedido de pena perpetua”.

Mientras tanto, Puyol y el resto de los policías continúan con detención domiciliaria y los cuatro civiles en prisión. El próximo 18 de septiembre se cumplirán 6 años de la desaparición de Paula Perassi. Se espera que el juicio inicie el año entrante.