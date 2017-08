“Mami, estoy feliz”

La historia en primera persona de una madre que recuperó a sus hijos. Entrevista a Cristina Correa, tras la recuperación de sus hijos que vivían desde hacía tres años en un hogar.

Cristina Correa es la mamá de Rocío, de 5 años; Rodolfo, de 8 y Candela, de 11. En SÍNTESIS contamos la historia judicial sobre cómo logró, junto a su abogada, María Esther Benza de Venetucci, recuperar la tenencia de los pequeños, luego de que estuvieran durante tres años en hogares transitorios. El 8 de julio volvieron con ella, en lo que fue un hecho histórico para la justicia sanlorencina y provincial y se espera que siente jurisprudencia.

Cristina cuenta que todo comenzó en 2014 cuando se separó de su pareja, Francisco Rosalía: “él no es mala persona, a los chicos nunca los tocó e incluso me retaba cuando yo los retaba. Teníamos problemas de pareja, él era muy celoso y teníamos problemas de violencia” y recuerda: “en 2014 me fui de su casa a pedir ayuda a los Tribunales y ahí apareció Mariela Chile (Subsecretaria del área de Mujer, Niñez, Adolescencia y Discapacidad de la Municipalidad de San Lorenzo), que me ayudó, me consiguió un lugar transitorio en Rosario en “Casa amiga”. Ahí la gente me llegó a apreciar, eran todas chicas que sufrían de violencia, yo aprendí a cocinar y un montón de cosas. Allí más de una semana no te podían tener, pero yo estuve cinco meses”.

Cristina cuenta que luego de eso se terminaba su tiempo para estar en ese lugar y “para Mariela Chile su solución siempre fue dar en adopción a los chicos. Me dijo que Francisco me iba a pedir la tenencia y que el juez se la iba a dar porque él tenía casa y trabajo y yo no. Me puse firme y le dije que yo quería a mis hijos” y aclara: “yo le pregunté entonces ¿cómo hacen las mujeres que sufren violencia de género y no tienen casa? Entonces ella me dijo que denuncie que él le pegaba a mis hijos también, pero él no le pegaba nunca. Yo hice la denuncia porque no quería perder a mis hijos y ella me dijo que me tenía que ir de ese hogar y la solución era dejar a los chicos con familia transitoria o darlos en adopción. Y yo le dije que no. Hasta que ella vino y me consiguió una casa en alquiler por tres meses, en San Lorenzo”.

Viviendo allí, Cristina cuenta que las cosas tampoco fueron fáciles: “yo no tenía trabajo, los chicos comían la comida del comedor, pero no les gustaba, no estaban acostumbrados a eso y no comían. Mis hijos estaban pasando hambre y hasta me llamaron la atención en la escuela. Cuando se estaban por terminar los meses de alquiler, yo me iba a quedar sin ayuda y les dije que no tenía con quien dejar a los tres chicos para ir a buscar trabajo. Tuve la posibilidad de ir a entregar un curriculum a Rosario y me dieron una entrevista, yo realmente no tenía a quien dejarle a los chicos, estaba desesperada, terminaba el tercer mes de alquiler, me tenía que ir de ahí y no tenía dónde. Llamé al papá de los chicos y le pregunté si los podía cuidar. Se los dejé y me fui a la entrevista de trabajo”.

Cristina recuerda que “en ese momento me llamaron porque entraron a robar a mi casa, se enteró Mariela Chile y fue a buscar a los chicos con una orden, diciendo que se los tenía que llevar. Francisco me llamó y me dijo lo que pasaba, yo volví, pero ya se los habían llevado”. Allí comenzó el calvario de la madre y el padre, que desde ese septiembre de 2014, no tuvieron más a sus hijos con ellos.

Los pequeños fueron llevados a un hogar en Casilda y allí estuvieron durante dos años.

Sin embargo, tras esa situación traumática para todos, padres e hijos, Cristina cuenta que su familia, que hasta ese momento no estaba en contacto con ella, se comenzó a acercar para ayudarla: “automáticamente cuando me sacan a los niños, mi familia vuelve a acercarse a mi, mi abuelo me ofreció una habitación con cocina, para que los tenga ahí, se acercó mi tía y hasta mi mamá. Mi abuelo y mi tía se ofrecieron a pedir la tenencia, pero nos dijeron que no. Yo tenía todo, la casa y el trabajo”. Sin embargo, eso no alcanzaba para que los chicos vuelvan con ella. “Siempre en niñez me trataron como si yo fuera violenta, reconozco que a veces he ido nerviosa, sí, pero porque cuando yo iba bien no me daban atención. Yo hacía todo lo que ellos me pedían, iba al psicólogo, todo, pero pasaban los años y no me daban a mis hijos”, cuenta la madre que en aquel entonces tenía solo tres horas para ver a los chicos en Casilda, pero asegura que necesitaba y deseaba verlos más, tenerlos con ella.

Cuando fueron trasladados a Anide, las cosas se hicieron un poco más sencillas, al menos por la distancia. “Cuando vinieron a Anide y yo los quería ver, para pascuas, para el día del niño, pero siempre se me prohibía, yo iba igual y les dejaba los regalitos. Hasta que fueron entendiendo, yo les decía que yo no soy mala, yo estoy luchando por mis hijos, se estaban criando sin mamá y sin papá”.

Según cuenta Cristina, la nena mayor se quería escapar de donde estaba y el nene tenía ataques de crisis cuando ella se iba. Además, la madre cuenta que en esos tres años “Francisco me ayudó un montón, siempre estuvo para lo que yo necesitaba para los chicos, cuando les festejaba los cumpleaños él me ayudaba”. Fue justamente su ex pareja quien le propuso consultar a la abogada Benza de Venettuci. “Él me dijo, mirá Cristina esta doctora que salió en una nota en Síntesis hablando de un caso, nos puede ayudar. Fuimos a verla, le comentamos y un año después recuperamos a los chicos”.

Como una madre

Cristina tiene los rasgos de una persona que pasó mucho dolor, pero también, de una alegría actual que la desborda. Cuando nombra a la “doctora Benza” se emociona y la cara se le transforma, hasta las lágrimas. “Estoy muy agradecida con Dios y la iglesia Redentor, que me ayudaron un montón y le agradezco a Dios que me puso en el camino a la Dra. Benza, porque sin ella no hubiera sido posible esto. Estoy muy agradecida, la aprecio mucho, como a una madre, ella luchó a la par mía”, dice con la voz entrecortada de la emoción.

Cristina asegura que quiere a su abogada como a una madre: “Ella empezó a hacerme acercar a los chicos y nunca bajó los brazos, luchó a mi par. Nosotros nunca le mentimos, porque a mí no me sacaron a los chicos porque los tenía mal, los problemas los tenía con Francisco y salieron sufriendo los chicos. Ella veía mi dolor y me dijo: “esto es para largo y lo vamos a conseguir, hay que tener paciencia”. Nunca conocí una persona tan buena, porque ella trabajó con el corazón, ella conoció a mis hijos y también Marcela, su secretaria, les tengo que agradecer muchísimo” y remarca: “yo siempre le digo a la abogada, que no sé cómo voy a hacer para agradecerle todo lo que ella hizo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle, porque era algo que parecía imposible, porque los chicos míos ya habían sido puestos en adopción. Yo la adoro, es una persona tan especial, la sonrisa que tienen mis hijos hoy, es gracias a ella. Yo luché un montón, pero si no la conocía a ella esto no iba a pasar”.

El día de…

Por esas casualidades de la vida, el día que le reintegraron sus hijos a Cristina, el pasado 8 de julio, la doctora no estaba en la ciudad para acompañarla, pero estuvo pendiente del teléfono minuto a minuto para saber cómo iba, para ella, uno de los casos más importantes de su larga carrera y lo vivió con total emoción.

A Anide llegó Cristina con el Dr. Francisco, hijo de su abogada, y la secretaria de Benza, Marcela. La mamá recuerda aquel día: “fuimos al hogar y yo no quería llorar, pero lloré porque mi hijo se emocionó tanto, no lo podía creer. Ellos siempre me decían “¿mamí cuándo vamos a ir con vos?” y yo les decía “ya falta poco”. Rocío fue la primera que se subió al auto, se fue antes de que termináramos de hablar, ninguno lo podía creer”.

Desde allí, Cristina fue a comenzar su nueva vida, con sus tres hijos, en la casa de su abuelo, donde también viven él, una tía y un primo.

Mensaje

Luego de su lucha, luego de abandonos durante toda su vida, necesidades de las cuales el Estado no se hizo cargo y de encontrarse con una abogada, privada, pero que trabajó desinteresadamente, Cristina pudo poner a las leyes en donde tenían que estar, ni a su favor ni en contra, sino cumpliendo lo que dicen: que los niños deben estar con sus padres, si ningún hecho comprobable indica lo contrario.

“Lo que yo pasé no se lo deseo a nadie, porque es lo peor que te puede pasar. Quiero decirles a las mamás que están en la misma situación que nada es imposible, que hay que tener paciencia y hay que seguir luchando por los hijos. Yo estaba destruida y cada día que me levantaba lo hacía para estar fuerte por mis hijos. Yo pensaba en ellos, porque si no luchaba más, iban a estar peor. Ellos también estaban mal y nos fortalecíamos mutuamente, porque yo en cada visita que iba le decía que no se olviden que yo los amo y que estaba luchando”.

Actualmente Cristina tiene una pareja que los ayuda y asegura que el padre de los chicos, Francisco, siempre le escribe por si necesitan algo.

En la escuela, la maestra le dijo que los niños cambiaron mucho y se los ve contentos. Todos los días, Rodolfo, el pequeño gran hombrecito le dice: “mami, estoy feliz”.

Flavia Campeis