Espacio de "NO" Humor

Una particular campaña ha desarrollado un sector del peronismo sanlorencino, en el espacio local que lidera la mediática Gloria de los Ríos, dueña de una radio local y de un emprendimiento millonario.

Asesorada no se sabe por quién, realizó una publicidad audiovisual en la que permanentemente los candidatos de su lista dicen “no me votes”, contrariamente a todo precepto publicitario en el que la mayor recomendación es que la publicidad no sea negativa.

Bien, haciendo caso omiso a los gurúes del mundo publicitario, nosotros también hemos realizado un videíto con el afán de aportar algo y mejorar la versión original, sin costo alguno para los candidatos.

En definitiva, decimos lo mismo con un toque de humor, que es lo que le hace falta a la política.

Y como dice José Hernández en el Martín Fierro:

“Mas naides se crea ofendido

Pues a ninguno incomodo

Y si canto de este modo

Por encontrarlo oportuno

No es para mal de ninguno

Sino para bien de todos”

Ya lo dijo el filósofo Julio Cobos: “mi voto es no positivo”