Denuncian que el sindicato no los ayuda y temen por sus fuentes laborales

Trabajan en vigilancia de antenas de telefonía celular en la región.

Se trata de seis trabajadores de la vigilancia, que pertenecían a la empresa G4S y tras desvincularse de la misma, por irregularidades, comenzaron a trabajar en Prosegur. Ahora temen por sus fuentes laborales.

G4S se dedicaba a la vigilancia de antenas de telefonía celular de la empresa Movistar en Puerto Gral. San Martín, Fray Luis Beltrán y Maciel, la empresa perdió ese trabajo y allí comenzaron los problemas con los empleados. Fue así que alrededor de nueve personas de San Lorenzo y unas treinta de Rosario, se desvincularon de esta empresa y pasaron a Prosegur, realizando las mismas tareas.

En diálogo con SINTESIS, Leopoldo Pistan, uno de los trabajadores involucrados, contó que “el 26 de julio se presentó G4S en audiencia en el Ministerio de Trabajo de San Lorenzo y nos ofreció a seis trabajadores, el cincuenta por ciento de la indemnización, sin COPA en las liquidaciones mensuales”, y agregó que se intentó comunicar con el sindicato, pero no tuvo respuesta: “lo llamé a Cristian Rodríguez, secretario general de Sutravip, y me contestó que lo iba a hablar con el abogado, pero luego no me atendió más”.

Pistan es secretario administrativo, miembro de la comisión de Sutravip, pero aun así no tuvo respuestas. El mismo 26 de la reunión, los trabajadores propusieron realizar una protesta frente a YPF, ya que ahí trabaja la empresa G4S. Luego hablaron con uno de los gerentes de dicha firma y les plantearon por escrito, según cuenta el trabajador: “solicitamos, como autoconvocados, por fuera del sindicato porque sentimos que no nos representó, que se abone la indemnización con el convenio Copa incluido y que se mejore la oferta del cincuenta por ciento”. Ahora tendrán una próxima reunión el jueves que viene.

Sin embargo, el temor va más allá. Según Pistan desde el gremio “se les informó a los delegados de Sutravip, a través Alejandro Fuentes, secretario gremial, que el COPA no se iba a firmar por los trabajadores autoconvocados” y enfatizó: “eso es totalmente eso es totalmente falso, no queremos que los compañeros piensen eso y tememos por nuestra fuente laboral”.

El hombre explicó que “creemos que con el sindicato no vamos a tener representatividad, tememos que después de los tres meses en Prosegur nos despidan a todos, porque estamos en contrato de prueba, y que el sindicato no haga nada” y concluyó: “denunciamos desprotección por parte del sindicato y temor a perder la fuente laboral”.