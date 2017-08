Histórico fallo: una madre recuperó a sus hijos luego de estar tres años en un hogar

Los niños tienen 5, 8 y 11 años y vivieron en un hogar en Cañada de Gómez y en Anide. Gracias al incansable trabajo de una abogada, volvieron con su mamá.

Cristina junto a sus hijos, tras recuperarlos

Cristina Correa viene luchando desde hace mucho tiempo por recuperar a sus tres hijos, luego de que le fueron quitados de su tutela en 2014 y alojados en un hogar.

Luego de un infierno de situaciones que vivieron tanto los niños como su mamá y su papá, que también reclamaba poder tenerlos con él, la historia tuvo final feliz, gracias a la lucha de Cristina y al gran trabajo que llevó adelante la abogada María Esther Benza de Venetucci, quien logró sacarlos del hogar de tránsito en el que vivían y hacer que vuelvan a vivir y crecer con su madre.

Desde Periódico Síntesis en varias oportunidades contamos el reclamo del papá, Francisco Rosalía, un mecánico que pedía recuperar a sus hijos, y a pesar de estar separados, este año, acudieron al juzgado Francisco y Cristina, patrocinados por la Dra. Benza, a pedir que los niños les sean reintegrados.

Casi tres años después de la quita de los menores, y a un año de trabajo de la Dra. Benza, los niños volvieron con su mamá, convirtiendo a esto en un hecho histórico para San Lorenzo e incluso a nivel provincial.

La abogada María Esther Benza de Venetucci muestra la resolución judicial

La historia

Según la ex jueza María Esther Benza de Venetucci: “cuando Cristina se separó de Rosalía no tenía ni casa ni trabajo, pidió ayuda y desde la Municipalidad la llevaron a una casa que recibe a madres con hijos en Rosario, luego le consiguieron un alquiler en San Lorenzo”. Sin embargo, el problema se presentó cuando un día, cansada de no tener para darle de comer a sus hijos, Cristina salió de la casa a buscar trabajo. “Ella le deja a los chicos al padre, porque no tenía dónde dejarlos. En ese momento se presenta la policía con armas y Mariela Chile del área de minoridad de San Lorenzo y le retira a los chicos de la casa del padre”. Desde ese momento, en septiembre de 2014, Cristina no tiene a sus hijos con ella.

Según Benza, a los chicos se los quitaron por una “mala decisión”: “la pareja tenía problemas de violencia, pero no hacia los chicos, cuando Cristina acudió a minoridad le recomendaron que denuncie al padre y que diga que el padre le pegaba a los chicos, así el juez le daría los chicos a ella” y remarcó la abogada: “pero el padre nunca les pegó, tenía prohibición de acercamiento por la denuncia que había realizado, bajo recomendación, la madre. Los chicos lo aman al papá y Francisco los trata muy bien”.

Los chicos permanecieron dos años en un hogar de Cañada de Gómez y luego fueron trasladados a San Lorenzo, donde pasaron el último año en Anide. Su madre siempre los visitó y trató de estar cerca de ellos.

Sin embargo, por disposiciones legales, los chicos fueron puestos en lista para ser adoptados por otra familia. Ante esta situación, Cristina logra dar con la abogada Benza, quien de manera desinteresada la ayudó, asegurándole que sería un proceso largo, e inmediatamente detuvo el proceso de adopción.

Poco a poco, la madre comenzó a ver más seguido a sus hijos, festejar sus cumpleaños, día del niño o pascuas. También, pasó por muchos estudios psicológicos y psiquiátricos y según la abogada: “hizo un cambio muy grande, porque la conocí cuando era una madre desesperada por sus hijos y hoy es otra persona, entendió que tenía que tranquilizarse, le di tranquilidad de que íbamos a hacer todo lo que dentro de la ley está para que puedan volver con ella”.

Cristina había pasado muchos años en soledad, incluso durante su infancia, hasta que luego de que le quitaran a sus hijos, un abuelo y una tía la ayudaron. Hoy vive con ellos en una vivienda en San Lorenzo y finalmente, el 7 de julio pasado, los niños volvieron con su mamá.

Precedente

Según la abogada que cuenta con muchos años de experiencia, esta es la primera vez que ocurre un caso así. “Este caso es importante por lo que se obtuvo, pero más que nada porque es un caso que no se ve comúnmente, en San Lorenzo creo que debe ser el único, incluso en la provincia, porque las leyes se conocen poco”, dijo Benza y remarcó: “cuando la gente humilde no conoce las leyes, pierde los hijos, porque no puede luchar por ellos legamente”.

Cabe recordar que meses atrás, en Periódico Síntesis se publicó una nota, en la cual la abogada planteaba un interrogante que le surgió por su experiencia en el trabajo y la gran cantidad de casos recibidos: “¿Por qué ocurre que le quitan los niños a padres pobres y se los dan a padres con mayores recursos?”

Mientras tanto, la abogada que logró que los niños vuelvan con su madre, no dejó de agradecer a los jueces que intervinieron en el caso. En un primer momento el Dr. Scola, quien abrió el recurso, luego la Dra. Malvestiti que continuó el diligenciamiento de pruebas y por último la jueza Bertune que fue quien le dio lugar a la causa.

Ante este caso que espera sea ejemplar para tantos otros, Benza asegura que “como abogada siento que logré un final feliz que no se logra normalmente. Nuestro objetivo era demostrar que Cristina es una madre que quiere a sus hijos, ella es pobre, no tenía trabajo ni familia, entonces no es un problema de ella, es que nadie le ofrecía la ayuda que ella tenía que tener para que pueda tener a sus hijos. El Estado debe proveer los recursos para que la gente que esté en estado de pobreza pueda recuperarse y no pierda a sus hijos por no tener recursos”.

Futuro

Ahora, los niños viven con su mamá y el abuelo de ella y una tía, y están concurriendo a la escuela.

Desde la justicia se declaró el cese de la medida de protección excepcional que pesaba sobre ellos y entre los requisitos se pidió que el grupo familiar continúe con las entrevistas con una psicóloga, que se los inscriba a los chicos en un establecimiento educativo cerca de la vivienda, pedir que se le entregue la Asignación Universal por Hijo a la madre, y se ordenó que la municipalidad de San Lorenzo otorgue una ayuda económica.

Esta historia de lucha, desencuentros y amor terminó con tres niños felices volviendo a vivir con su mamá. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes seguirán separados de sus padres por mal accionar de la Justicia o simplemente, porque sus progenitores son pobres?

Flavia Campeis