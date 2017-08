VIDEO. Entrevista a la sanlorencina que organizó la boda del año

Lorena Farina, quien actualmente trabaja en Rosario como organizadora de eventos, fue contratada por la familia Messi para la organización del evento mediático más importante del año, y en una entrevista exclusiva con SÍNTESIS, cuenta su experiencia y cómo fue su trabajo.

Por una noche, fue la dueña de Rosario. Manejó fuerzas de seguridad, escuchó las expectativas de políticos, y organizó prácticamente el evento del año, con todo lo que eso conlleva. Lorena Farina es sanlorencina, es organizadora de eventos y fue contratada para volcar su experiencia en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Rocuzzo.

Lorena, hoy trabaja en su escuela “Espacio Auge”, que fundó junto a su socio Adrián Pavía, sumando a los fotógrafos Maximiliano Oviedo y Andrés Preumayr, quienes también participaron de la Boda Messi - Rocuzzo. Allí se ofrecen cursos de fotografía, organización de eventos, maridajes de quesos y vinos, entre otros, en un lugar donde buscan enseñar “una educación informal de intereses específicos que no la podíamos cubrir en los institutos terciarios y universitarios donde enseñamos con Adrián”.

Luego de trabajar en lo que para muchos fue “la boda del año”, a Lorena le “han llovido ofertas de trabajo, es increíble. Recibimos consultas de todo el país, incluso a nivel internacional”. Pero para que le hayan confiado la organización de tal evento, hay una gran trayectoria que la sanlorencina trae desde chica: “Desde muy chica comencé a trabajar en un negocio familiar en San Lorenzo. Estudié derecho, pero a medida que pasaba el tiempo me di cuenta que no era mi vocación, y me enrolé en la carrera de hotelería. Me recibí como Licenciada en Administración Hotelera, y tuve suerte de que mi primer puesto en la hotelería fue una gerencia intermedia en un hotel de Rosario. Los mismos dueños del hotel tenían un centro de convenciones muy importante, y descubrí los eventos de la mano de la hotelería. Ahí despertó mi vocación por los eventos”.

Entre los eventos en los que trabajó, Lorena destaca uno en particular: “Atendí el almuerzo oficial de los Reyes de España en el marco del Congreso de la Lengua, y eso me marcó mucho”. El otro gran acontecimiento fue “oficiar el almuerzo oficial de la cumbre del Mercosur en Paraná. Lleve alumnos a trabajar y fue un gran orgullo para mí. Todo salió perfecto”.

Presentaciones de productos, aperturas de plantas, congresos, y los casamientos de Soledad Pastorutti, Guillermo Coria, y el “chino” Marcos Maidana, figuran en el currículum de Lorena. A su vez, la organizadora de eventos dice que “los eventos oficiales son los que más me gustan”. Destaca haber participado en el Congreso de la Lengua, que ella entiende que “fue lo que catapultó a Rosario como ciudad de eventos y congresos. Haber estado en él, me llena de orgullo”.

Santiago Rios