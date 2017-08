Recorrió los medios del país porque se casó con el perro y ahora su ex novio la denuncia por extorsión y amenazas

El ex novio asegura que ella se quedó con la casa y el auto, mediante extorsión.

La casa que construyó la pareja y con la que se quedó la novia.

Meses atrás, la noticia que surgió en San Lorenzo, recorrió el país. Ante la ruptura de una pareja de treintañeros, días antes de la boda, la novia decidió hacer igualmente una ceremonia simbólica, se vistió de novia, hizo una fiesta y se “casó” con su perra.

En aquel momento, fue tema en redes sociales y luego, de los medios de comunicación de todo el país, por las fotos desopilantes: una joven mujer rubia y esbelta, con vestido de novia y a su lado, su pequeña y dulce mascota, también con vestido de novia. Atrás, la fiesta. Y no faltaron las típicas fotos con invitados en el salón. Todo muy “normal”, excepto porque faltaba el novio. Y la novia sustituta era su mascota “Regy”. (LEER NOTA)

Ahora el caso vuelve a ser noticia, pero desde el otro lado de la cuestión. El novio, Marcelo Di Cosmo, denunció penalmente a su ex pareja, la psicóloga Romina Pittón, por varios delitos.

Según contó a SÍNTESIS el abogado del ex novio, el Dr. Gabriel FIlippini: “la denuncia fue presentada con pruebas ante la Justicia por los delitos de estafa, defraudaciones, calumnias e injurias, amenazas graves de muerte, coacciones, extorsión y hostigamientos”.

En una extensa denuncia, Marcelo realizó un recorrido por toda su historia, contando desde cuando conoció a la mujer, recién separada de su esposo. “El primer año de noviazgo tuvo idas y vueltas, aunque no convivíamos, ya que ella vivía en la casa que había adquirido su ex marido durante el lapso de su matrimonio y que después se vendió para consumar la separación de bienes, y yo vivía en Rosario alquilando un departamento. Me encontré involucrado en disputas con su ex pareja por la finalización de los trámites de divorcio y manipulación psicológica que empezó a ejercer sobre mi persona para que la ayude a sacarle lo que más se pueda al ex marido ya que también para ella, él tenía la culpa de todo en la separación”, expresó Marcelo.

El hombre contó que luego de varios meses de noviazgo y de “hacerlo separar de su familia y amigos”, su novia “empezó a llevar adelante la idea del casamiento más allá que todavía no tenía la inscripción y finalización de su trámite de divorcio. En el ínterin que me inducia por su forma de ser a casarme sabiendo que había sido infiel y lo seguía siendo, y que la pareja no estaba establecida, me inscribo para obtener un préstamo hipotecario”. Luego de eso, según la denuncia, hubo varias idas y vueltas en la pareja, Marcelo expresó que “siempre que yo la cuestionaba, ella amenazaba con terminar la relación, con serme infiel y dejarme solo. Tal era su dominación hacia mí, que yo pensaba que eso era algo que le pasaba a todas las parejas, y que ya se solucionaría, y permitía todo”.

La separación y el calvario

La pareja llegó a vivir en la casa que construyeron en Ricardone, según Marcelo, con la mayoría de aportes suyos, hasta que finalmente se separaron. El decidió no casarse y contó: “quiso obligarme a casarnos porque ella había reservado un salón e invitado a parte de su familia y sus amigos. No acepté porque ya era demasiado y al no convivir más con ella logré escuchar a la gente que me quería, que apoyó rotundamente mi decisión. Eso causo su enfurecimiento, su ira como nunca la había visto. Era la primera vez que algo no se hacía como ella quería con respecto a mí accionar. Tal fue así que decidió hacer la fiesta igual, ponerse un vestido de novia, sacarse una foto con su anterior libreta de matrimonio y salir en todos los medios como la mujer que dejaron plantada y se casó con su perrita que llevo vestida a la fiesta”.

En su denuncia Marcelo asegura que “ella luego salió a los medios a contar este burdo accionar de mal gusto, diciendo que quien la defraudó, se burló y la dejó plantada en el altar fui yo, sabiendo que nos habíamos separado hacia un mes y que bajo ningún punto de vista concurriría a una falsa boda”.

Luego de esa situación mediática, la psicóloga y el contador se volvieron a encontrar. Es a partir de esos encuentros que Marcelo denunció que fue extorsionado y que la mujer se quedó con su casa, bajo amenazas. “Nos volvimos a encontrar ya que yo quería que nos pongamos de acuerdo en la separación de bienes, tales como la casa y el auto. Pero ella fue más allá y me hostigó tanto, me psicopateó de todas las formas y medios posibles, amenazándome, diciéndome que me iba hacer maldades, que si tenía que quitarme la vida lo haría si yo no hacia lo que ella me obligaba, presionándome con que se quedaría en la casa porque yo era el que quería terminar esta relación, pero deberíamos firmar algo”.

Fue en ese momento donde ella “armó un escrito que decía que le cedía mi parte indivisa de la casa a cambio de mi responsabilidad monetaria por la deuda del préstamo, y ella me cedía su parte del automóvil que compartíamos. Era irrisorio el acuerdo, ya que yo había puesto la mayoría de los aportes para adquirir el terreno y construir la vivienda y estaba cediendo casi todo a cambio de casi nada”, dijo Marcelo quien aseguró que “me decía que así iba a estar tranquilo, que iba a poder hacer mi vida y ella me dejaría en paz, porque de o contrario, no iba a descansar hasta verme muerto, tirado en una cuneta, que me mataría ella o enviaría a terceras personas hacerlo si yo no le firmaba que le dejaba la propiedad”.

De esta manera, el hombre asegura que la mujer se quedó con la mayoría de su patrimonio y ahora, junto a su abogado, presentó en la Justicia una denuncia en su contra. Filippini explicó que junto a la presentación, solicitaron “se ponga en conocimiento del Colegio de Psicólogos de Rosario la presente denuncia ya que consideramos que los presuntos delitos cometidos se encuentran agravados por su situación de profesional psicóloga”.