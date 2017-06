Setenta familias tomaron terrenos en Baigorria

Alrededor de setenta familias de bajos recursos tomaron varios lotes que lindan con la zona que se conoce como Camino Muerto en Granadero Baigorria, en la zona donde está ubicada La Calamita.

Comenzaron a llegar el fin de semana pasado y siguieron instalándose en los días siguientes dado que nadie denunció la usurpación de los terrenos.

Se trata de un predio lindante al Camino Muerto, que limita al este con las vías del ferrocarril Belgrano, al norte con calle Eva Perón desde el 1300 al 1800 y al sur con el barrio Nuestra Señora de la Paz.

Desde la mañana del viernes 23 pasado, se comenzaron a instalar en las tierras y empezaron a construir precarias viviendas hechas con chapas y maderas.

Según el portal El Urbano Digital: “al correrse la voz en barrios marginales de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Rosario, grupos familiares se empezaron a movilizar al extenso predio, armando en pocas horas el asentamiento”.

El mismo portal informó que “los propietarios, de lo que en la década del 40’ fuera la Casona Saumell – Canut, son la familia rosarina Benzadón, mismo dueños del ex centro ilegal de personas de la última dictadura militar llamada La Calamita situada en frente la toma irregular. A su vez datos fehacientes indican que Alfredo y Pablo Benzadón, padre e hijos respectivamente, no hicieron la denuncia, ni policial ni judicial, de la usurpación de sus lotes, lo que hace que la policía no pueda actuar en el desalojo de las tierras”.