Cominelli se propone como intendente de Fray Luis Beltrán

Mariano Cominelli, abogado, 40 años de edad y actual concejal, es una de las alternativas del peronismo Beltranense para intentar obtener la intendencia municipal.

¿Qué reflexión hace de su experiencia en el Concejo?

Desde el Concejo municipal, junto al concejal Mauro Forcato y a otros compañeros, tratamos de representar a todos los vecinos de Fray Luis Beltrán, a las instituciones, al comercio, a la industria, intentando llevar soluciones a sus dificultades pensando en sus intereses. Pero no nos hemos limitado a nuestro trabajo en las bancas, estuvimos en la calle buscando la solución a los problemas de cada vecino, de todas las instituciones que nos han requerido. Lo hicimos encarando proyectos y trabajos durante todos estos años, no nos limitamos a trabajar tres meses antes de la campaña, cumpliendo con la idea “mejor que decir es hacer”. En este sentido marcamos una diferencia, intentado mediante todas las formas posibles tener una mejor relación con el Departamento Ejecutivo Municipal, cosa que no hemos logrado y que es una materia pendiente. En mi gestión como intendente, el Concejo va a ser respetado y valorado como corresponde, como una de las instituciones madres de la democracia.

¿A qué se refiere cuando dice “mejor que decir es hacer”?

Hace dos años y medio abrimos una Sala de Salud en la Vecinal Sargento Cabral, que se sostiene con el esfuerzo de los vecinos de la ciudad y un grupo de trabajo que nunca cesó en brindar atención gratuita, donde actualmente se realizan 400 atenciones semanales, brindamos atención médica clínica, médica pediátrica, enfermería, psicología y farmacia. Además integramos esta Sala de Salud con un Ropero Comunitario.

Venimos colaborando con otras Instituciones, fortaleciendo los vínculos solidarios de todos los vecinos de Fray Luis Beltrán, a través del mejoramiento de dichas Instituciones, como el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales; la Vecinal de Barrio Retiro; el Centro de Jubilados y Pensionados Nueva Esperanza; las instituciones educativa de nuestra ciudad, a quienes siempre hemos intentado darle una mano en los diversos proyectos, sus cooperadoras; también venimos trabajando con los clubes como el Beltrán Futbol Club y Sargento Cabral, dando una mano en todo lo que nos ha sido posible. De la misma manera trabajamos con artistas de nuestra ciudad, de modo tal que Fray Luis Beltrán adquiera vida nuevamente.

¿Si llega a ocupar la intendencia, cuáles serán las prioridades?

Entendemos que el vecino de la ciudad va a depositar su confianza en nuestro trabajo y apuntamos a que Fray Luis Beltrán vuelva a tener desarrollo. La ciudad se encuentra totalmente paralizada y, en consecuencia, queremos que se inicie un camino de desarrollo, que la Municipalidad de Fray Luis Beltrán vuelva a trabajar para los beltranenses, creo que esto no se está haciendo. Quiero un municipio activo, que pueda dar soluciones a la problemática de la gente.

En nuestra gestión vamos a priorizar especialmente dos sectores: Obras y Servicios Públicos y Seguridad, porque allí se dan las mayores deficiencias, donde los vecinos manifiestan sus mayores reclamos. En materia de Obra y Servicios Públicos la Municipalidad se encuentra totalmente paralizada y en materia de seguridad es directamente inexistente. Por eso hemos formado nuestros equipos de trabajo, en obras y servicios públicos venimos trabajando con un grupo de personas como el ingeniero local Mauro Retamar, y en materia de seguridad, también trabajamos con un grupo de gente con conocimiento en la materia que convocamos porque los vecinos manifestaron su afinidad hacia él, me refiero a Darío Zamora, que fue uno de los mejores comisarios de esta ciudad y que conoce el territorio. En ese sentido venimos elaborando diversos proyectos que se los estamos contando a los vecinos, en diversas reuniones que venimos realizando, y tomando apuntes y sugerencias e ideas que se nos van formulando.

Estamos en condiciones de generar una municipalidad activa, que vuelva a trabajar, que salga de la parálisis y la inoperancia en que se encuentra, y que los vecinos de Beltrán encuentren en ella la solución de los problemas y no una gestión que se dedique solamente a echar culpas. Creemos que esto se debe superar y que nosotros estamos en condiciones de hacerlo.

Por último, quiero manifestar que nuestro grupo de trabajo es totalmente plural, a quienes lo integran no le interesan las cuestiones políticas partidarias, simplemente deposita su confianza en el vecino de Fray Luis Beltrán. Después de muchos años de apuestas a un futuro mejor, la única creencia que perdura y se agiganta en mí, es la del compromiso con el vecino de Beltrán, hoy esa es mi única verdad, mi única fe.