Advierten sobre estafas telefónicas y recomiendan como deben actuar las víctimas

Luego de que una vecina fuera víctima de un intento de estafa telefónica en un caso de secuestro virtual, la UR XVII brindó recomendaciones sobre cómo actuar en esos casos.

A raíz de la denuncia de Alicia M., una vecina de la ciudad de Fray Luis Beltrán, de 58 años de edad, quien denunció un caso de secuestro virtual (le informaron por teléfono que una supuesta banda narco tenía a su hija Jimena), la policía del Departamento san Lorenzo, dio a conocer una serie de recomendaciones sobre cómo deben actuar las víctimas de éstas maniobras delictivas, con la finalidad de que “los integrantes de nuestra comunidad no se vean sorprendidos por su buena fe y engañados por el accionar de personas inescrupulosas”.

Las autoridades de la UR XVII, informaron que en casos de estafas por secuestros virtuales, “generalmente el o los estafadores, llaman a un teléfono fijo domiciliario o comercial; algunas veces se comunican directamente a algún teléfono celular de la víctima”.

“Primeramente le informan que un familiar (esposo/a, hijo/a, hermano/a, abuelo/a, etc.) ha sufrido un accidente. Este es el momento en que el estafador obtiene las primeras informaciones respecto de datos físicos o identificatorios del/a supuesto/a secuestrado/a proporcionados involuntariamente por el/a damnificado/a ya que en su desesperación para determinar si es o no miembro de su familia, aporta el nombre, características física o ropas que usaba”.

Posteriormente, “el estafador da un abrupto giro a la conversación diciéndole que tiene secuestrado a su familiar, y le ordena a la víctima de la estafa que no corte la comunicación para mantenerlo en línea y evitar que no se pueda comunicar con otras personas y averiguar sobre la supuesta persona secuestrada. En tanto en forma permanente amenaza con matarla si no paga el rescate y hasta le hace escuchar una voz femenina o masculina (según el caso) pidiendo auxilio”.

La policía advierte que “en la mayoría de los casos le exigirá a la persona engañada que haga un depósito por la vía Western Union o Western Junior, depositando en una boca postal, a nombre de alguien ficticio y debe informarle el número de transacción del Depósito. También puede solicitar que deje el dinero u otros elementos (ejemplo: joyas), en un lugar determinado. Eventualmente, si no cuenta con dinero abultado, le exigirá la compra de Tarjetas Telefónicas cuyos códigos le debe informar al supuesto secuestrador”.

“Mientras se obtiene el dinero y se dirige a depositarlo, el estafador le sigue acechando con las amenazas y mantiene ocupado al damnificado/a procurando que no se comunique con otras personas que puedan desbaratar el plan fraudulento”.

“Cuando el/a damnificado/a deposita el dinero, le ordena que apague el teléfono por un determinado tiempo tras lo cual recibirá información de donde localizar a la víctima. Este es el momento en que el estafador, apoyado por cómplices ya estaría cobrando el dinero en el destino girado, teniendo en cuenta que el cobro por estos medios de transferencias, se habilita en cuestiones de minutos. Al ocurrir esto, el estafador corta definitivamente toda comunicación con su víctima”.

Recomendaciones

Ante estas circunstancias, la policía brinda recomendaciones:

“No perder la calma cuando se reciben llamados telefónicos provenientes de celulares desconocidos y más aún cuando se hacen en el modo ‘privado’ para extorsionar pidiendo rescate por alguien secuestrado”.

“No acatar la orden de mantener abierta la comunicación con el supuesto secuestrador, cortar la comunicación con el mismo, para realizar las consultas y llamadas al teléfono de la persona supuestamente secuestrada y/o teléfonos de otros familiares que puedan corroborar la ausencia de la persona supuestamente secuestrada”.

“Dar a conocer inmediatamente a la Policía del hecho, bien a la central del 911, o bien a la comisaría más cercana a su domicilio”.

“Abstenerse de realizar cualquier tipo de negociación, sin que las autoridades policiales estén en conocimiento de ello; evitar proporcionar datos personales o del grupo familiar (direcciones, hábitos o lugares de salidas) a personas desconocidas, porque estos serán los utilizados por el estafador para desarrollar su maniobra o ardid”.

“A los padres o responsables de menores de edad se les recomienda ejercer un mayor control sobre la información que se expone en los perfiles de las redes sociales, porque en ellos usualmente se proporcionan datos muy personales”.

“Similares recaudos se aconseja adoptar ante las llamadas telefónicas, de personas que dicen representar a firmas comerciales que ofrecen premios para lo que requieren sumas de dinero o códigos de tarjetas”.

El caso de Fray Luis Beltrán

Durante el mediodía del martes, Alicia M., de 58 años de edad, denunció ante la comisaría 4ª de Fray Luis Beltrán, que recibió un llamado a su teléfono celular desde un número desconocido. Al atender, una voz masculina le dijo “acá tenemos a tu hija Jimena”, mientras que de fondo se escuchaba el llanto de una mujer que decía “Mami ayudame”.

El desconocido comenzó a ordenarle a Alicia que reuniera dinero, porque a su hija la había secuestrado por equivocación una banda del narcotráfico. Al preguntarle cuánto dinero podía juntar, la mujer le dijo que unos 8000 pesos, tras lo cual el sujeto le siguió ordenando que juntara joyas y más dinero.

En esos momentos, una mujer que estaba con ella, salió a buscar a la policía y, cuando llegaron los uniformados, puso su teléfono celular en alta voz, y comenzó a negociar con el delincuente donde iba a dejar el dinero solicitado para el rescate. Finalmente, le hicieron señas de que ya habían localizado a su hija Jimena, quien se encontraba en una sucursal bancaria de San Lorenzo.

“La denunciante manifestó que desconoce la voz de la persona que realizó la llamada, sin poder aportar más datos”, informó la policía.