El Centro Socialista inauguró su local en San Lorenzo

Estuvo presente la Ministra de Educación Claudia Balagué junto a militantes del cordón.

Dorrego 1935, entre Tucumán y Entre Ríos, allí se emplaza la nueva casa del Partido Socialista en San Lorenzo. En la tarde- noche de este lunes quedó inaugurado el espacio con militantes de la ciudad y la presencia de autoridades y referentes como el Diputado Provincial, Eduardo Di Pollina y la Ministra de Educación, Claudia Balagué, quien será pre candidata a Diputada Nacional por el Frente Progresista en las próximas elecciones.

Javier Dócola es uno de los referentes del espacio en San Lorenzo y dialogó con Sintesis: “Desde el año pasado que se renovaron las autoridades estamos trabajando en diferentes temas que van de la mano a lo que se plantea a nivel provincial, con el ni una menos, la violencia de género, la ley provincial de educación, el no a la baja en imputabilidad, ejes no solo circunscriptos a los socialistas sino que se han hecho rondas participativas con los vecinos”.

“Queremos generar un espacio de izquierda democrática, en donde el socialismo convoca no sólo a otras fuerzas políticas para llevar adelante justicia, sino además sentarnos a dialogar con grandes temas que nos son comunes a todos”, indicó Dócola. Los socialista de San Lorenzo se diferencian del Frente Cambiemos y además tienen sus críticas al gobierno local que conduce Leonardo Raimundo.

“Estamos dentro del Frente Progresista, pero hoy por hoy la foto del 2007 no es la misma que la de la actualidad a nivel local” diferenció el dirigente. “Nosotros tenemos fuertes críticas a la conducción local y no creemos que sea este el camino, inclusive con sus aliados a nivel nacional. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Hay momentos en los que la historia te piden que tengas definiciones claras”, sentenció Dócola.

Elecciones 2017

“Hoy para nosotros es una situación coyuntural. Ha costado al Partido Socialista constituirse como una fuerza política en la ciudad, con un desarrollo, con un grupo de compañeros que sea sostenido en el tiempo, pero obviamente que tenemos vocación de poder y ante estas instacias todavía tenemos que definir”, manifestó.

“Estamos dialogando con distintas fuerzas políticas y veremos cuál es la estrategia que resulta más favorable como opción para la ciudadanía. Nosotros queremos trabajar a largo plazo. No hay nada cerrado y tenemos un mes por delante”, finalizó.