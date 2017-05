La Justicia confirmó imputación al ex presidente comunal de Puerto Gaboto, Horacio Herrera

Desde la Fiscalía de San Lorenzo confirmaron a SINTESIS la imputación al ex presidente comunal de Puerto Gaboto, Horacio Herrera, por el delito de “abuso de autoridad y peculado”.

La confirmación se produjo luego de que el propio imputado declarara en una entrevista radial que “sólo me imputaron los medios de prensa pagos por la Comuna de Gaboto”, que conduce la presidenta Sandra Aguirre.

Luego de que el ex presidente comunal gabotero, Horacio Herrera, asegurara en una entrevista radial que “se cayó” la causa en la cual se lo acusa de haber debilitado la defensa del canal que une Maciel con Puerto Gaboto; que “en este momento no me encuentro imputado por ninguna causa” y que “solo estoy imputado por los medios de comunicación pagos por la Comuna de Gaboto”, SINTESIS recabó información en la Fiscalía de San Lorenzo desde donde se informó que el ex funcionario “se encuentra imputado por abuso de autoridad y peculado”.

Mientras que en la misma entrevista (realizada por la periodista Silvia Zanotti en la FM 94.3 de Maciel), Herrera pidió a la actual mandataria Sandra Aguirre y a los integrantes de la Comisión Comunal que preside un “debate público” para aclarar su situación, tras declarar la semana anterior en una audiencia imputativa, quedó oficialmente imputado del delito que se lo acusa.

A pesar de esto, se sometió a un reportaje radial en el cual brindó datos confusos sostenidos por supuesta documentación oficial que obraba en su poder, manifestando que “en este momento no me encuentro imputado por ninguna causa”, y añadió: “me quieren acusar de haber debilitado las defensas del canal y haber destruido diques para un trabajo privado, pero ahora la Justicia ha determinado a través de informes de la provincia, que la causa se caiga porque no es cierto que en ese lugar había contención y no se han vendido tierras del lugar”, aseguró.

Luego insistió: “según los medios de comunicación pagos por la Comuna de Gaboto, estoy imputado, pero salta a la vista que hay un ensañamiento hacia mi persona y una clara persecución política”, expresó Herrera.

Lo curioso es que estas afirmaciones públicas de Herrera, las realizó cuando ya sabía su verdadera situación procesal que, ahora, confirmó la Fiscalía a SINTESIS. “Es increíble cómo Herrera quiere tapar el sol con la mano y el nivel de negación que tiene este hombre. Decir que lo imputó la prensa es ridículo, a él lo imputó la Justicia”, aseguró sobre las declaraciones del ex presidente comunal, el abogado del actual gobierno Emiliano Ehret.

Cabe recordar que la causa en la que Herrera fue imputado derivó de una denuncia penal formulada por el gobierno comunal de Sandra Aguirre, quien acusó a Herrera por retirar la tierra que formaba parte de la defensa de contención de un canal pluvial –que une Gaboto con Maciel- para entregársela irregularmente al Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos de Rosario, que la utilizó en obras que ejecutó en el camping que posee en la localidad.

A raíz de esto, se formó la causa por el “debilitamiento de la defensa” del canal y “por aprovechamiento con fines de terceros o propios, de bienes comunales”, en la que el ex mandatario quedó imputado por el delito de “abuso de autoridad y peculado”.

El Dr. Ehret confirmó además que “ya están todas las pruebas recolectadas, ahora se esperará una presentación de la defensa y el fiscal deberá realizar el trámite para llevar la causa a juicio oral y público”, al tiempo que anunció que “le pedimos al Fiscal que también lo impute por falsificar y adulterar documentación comunal, sobre lo que hay testimonios y copias certificadas de los libros correspondientes”, aseguró.