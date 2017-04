Caso Perassi: “A Mirta se llega por un familiar despechado”

Entrevista a Ángelo Rossini, abogado de Mirta Rusnisky, una de las imputadas detenidas

El letrado aseguró que “a Mirta se llega por un familiar despechado”, refiriéndose a un yerno de la mujer que, según la defensa, “declaró falsamente que ella cometió el aborto en el que habría muerto Paula Perassi”.

Luego de que se realizaran allanamientos en el domicilio de Timbúes donde vivía Mirta Rusnisky, la mujer acusada de realizar el aborto en el que habría muerto Paula Perassi, desde SÍNTESIS dialogamos con su abogado, Ángelo Rossini.

El joven profesional es integrante del Estudio Jurídico de Cañada de Gómez, Rossini – Pirchi y Asociados, que tomó a fines del año pasado la defensa de Rusnisky.

Mirta permanece detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario, lugar donde también está alojada la otra acusada en el caso, Roxana Michl, quien junto a su esposo Gabriel Strumia, son los dos principales sospechosos de la desaparición de Paula.

Sobre las últimas tareas investigativas, realizadas en el domicilio donde residía Rusnisky en septiembre de 2011, Rossini expresó que “se hicieron allanamientos supuestamente buscando rastros de ADN, técnicamente es muy difícil, aún si el hecho fuera cierto, que hayan quedado rastros, pero es una prueba que la Fiscalía y querella decidieron hacer, y nosotros no nos opusimos porque nuestra clienta es inocente y nada va a surgir de esa medida probatoria” y reforzó: “si bien todavía no están los resultados, estamos seguros de que no hay ADN de Paula Perassi en esa casa”.

Respecto a una prueba mencionada por la Fiscalía, que establece que en un allanamiento previo en la casa de Rusnisky se encontraron pastillas utilizadas para interrumpir embarazos, su abogado dijo que “es cierto que se encontraron las supuestas pastillas, también es cierto que esas pastillas se pueden llegar a utilizar en algunos procesos de aborto en combinación con otros métodos, pero también es cierto que esas pastillas tienen un resultado curativo o analgésico para la rodilla. José Dadamo, el esposo de Mirta, tiene problemas de rodilla, es una persona con sobrepeso y esas pastillas eran suyas”.

Rossini fue más allá y aseveró que “concretamente, ni la Fiscalía sabe de qué se la acusa. La hipótesis fáctica que tienen es que Mirta fue la encargada de realizarle un aborto a Paula Perassi, lo cual posteriormente le produjo la muerte, pero en términos jurídicos no queda claro de qué se la acusa, más que por ese relato de los hechos” y remarcó: “la hipótesis de la fiscalía, desde ya les adelanto que es falsa”.

Consultado por sobre cómo llega Rusnisky a la causa, Rossini dijo que “a Mirta se llega por un familiar despechado, suena raro, casi como de película, pero el novio de una de las hijas estaba dolido con Mirta por circunstancias familiares internas y no sabemos por qué motivación, si le dieron plata o qué fue lo que ocurrió, pero este familiar le dio información a la Fiscalía y al abogado de Perassi, diciéndoles que Mirta fue quien había hecho el aborto, y que se había encontrado con Strumia en un bar”, contó el abogado y añadió: “esto es totalmente falso, este familiar se ha desmentido y él dijo que no había dicho eso y esto se va a demostrar en el juicio”.

“La Justicia está cometiendo un grave error, porque la ley dice que si una madre tiene un hijo con discapacidad a su cargo le corresponde tener prisión domiciliaria, Mirta tiene dos hijos con discapacidad, nosotros hicimos dos pedidos, pero fueron rechazados, siempre con argumentos rebuscados, si bien ahora conseguimos que un día por semana vaya a su casa para estar con sus dos hijos con discapacidad, según nos dijo la psicóloga los chicos han mejorado, pero cuando ella se va vuelven a la depresión”, explicó Rossini y agregó; “el problema no es solamente tener a una mujer privada de su libertad, con pruebas muy débiles, el problema es que esta mujer tiene dos hijos con discapacidad y estamos viendo el interés de los dos chicos”.

Causa previa

En algunas de las audiencias, se mencionó que Rusnisky tenía una causa previa en la provincia donde vivía antes, Misiones, por una causa vinculada a trata de personas. Al ser consultado sobre esto, su abogado expresó que “ella fue nombrada una vez en una causa en Misiones hace muchísimo tiempo atrás, la causa está totalmente cerrada, ella no sólo no fue condenada, sino que ni siquiera fue procesada. Es cierto que esa causa existió pero está totalmente cerrado el tema”.

Respecto al día de la desaparición de Paula Perassi, Rossini contó que “ella es una mujer que difícilmente salía de su casa, porque tiene dos chicos que requieren muchísimo cuidado. Mirta iba a la iglesia o al almacén a buscar la comida y volvía a su casa, por lo tanto el día de la desaparición seguramente estaba en la casa o en la iglesia, pero no más lejos de eso. Acá no hay pruebas que involucren a Mirta, lo único que hay es la declaración de un familiar, que dolido dijo eso, pero que va a volver a declarar en el juicio e imaginamos va a decir la verdad”.

Una de las hijas de Mirta vive en Buenos Aires, es la pareja de ella quien hizo esa declaración, en la que aseguró que su suegra había realizado un aborto que le “habría salido mal”. Rossini asegura que “esta persona que hace la declaración le confiesa luego a su novia, una de las hijas de Mirta, que lo que dijo era falso”.

Actividad

Consultado sobre si la actividad de Rusnisky era trabajar de enfermera, su abogado dijo: “yo no sé si ella en Misiones se habrá dedicado en algún momento a ser enfermera o no, lo que sí sé es que desde que vino a Santa Fe no se dedicó a eso, no trabajó como enfermera y todo se lo dedicaba a sus hijos con capacidades diferentes, de ninguna manera era la enfermera del pueblo ni mucho menos”.

Rossini descartó que la mujer haya conocido a alguno de los acusados en esta causa previamente y contó que “estamos próximos a un juicio, todas las partes excepto uno de los defensores, optamos por el juicio oral. Desde mi estudio jurídico pedimos el juicio oral porque es el mejor ámbito para dilucidar un hecho tan complejo como este”.

El abogado remarcó que “el estado anímico de Mirta es muy malo, no solamente porque está presa, sino que tiene a sus dos hijos con discapacidad, que están desamparados” y añadió que “ella tiene problemas de asma y tiene que utilizar un medicamento que sólo puede utilizarse en ambientes que no estén viciados, por lo cual su salud si bien no es crítica, no está del todo bien”.

Pruebas

Cuando se lo consultó al abogado sobre qué pruebas concretas hay en contra de Rusnisky, Rossini explicó que “pruebas no hay, puede llegar a haber algún tipo de indicios, que son muchísimo más débil que la prueba. La única prueba más o menos fuerte que puede llegar a existir es la declaración de este familiar, que es totalmente falsa y en el juicio lo vamos a demostrar” y enfatizó: “para condenar a una persona, el juez no tiene que tener dudas de que es culpable, Mirta es inocente, lo vamos a demostrar y no va a haber manera de que el juez llegue a un estado de certeza para condenarla”.

Flavia Campeis