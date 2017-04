“Pido que la mamá y su pareja estén presos”

Entrevista al papá del nene que murió por golpes.

Marco, el papá del bebé de seis meses asesinado, junto al pequeño

SINTESIS dialogó con el joven padre del bebé de seis meses que murió el domingo pasado producto de los golpes recibidos.

Marco Amaya, de tan solo 19 años, vive con su familia en barrio Copello de Capitán Bermúdez, estaba separado de la mamá del bebé, Aldana Muñoz, de 22 años, quien vive en barrio Villa El Prado, al sur de la misma ciudad.

Según contaron allegados, el chico estaba muy contento de haber sido padre y se desvivía por pasar tiempo con su bebé, su primer hijo, en los momentos en que le tocaba quedar a su cargo y hasta había pedido en el Juzgado de Familia ampliar la tenencia, para poder pasar más tiempo junto al pequeño. La audiencia por ese pedido la iba a tener dos días después de que el niño fallezca.

Sobre las versiones a cerca de que el bebé venía siendo víctima de violencia, Marco contó que “el 17 de abril pasado el nene vino golpeado en la boca, el cachete y el brazo. Ella (la mamá) me dijo que le habían robado, y el bebé se golpeó porque lo llevaba upa, pero que quiso hacer la denuncia y no se la tomaron. Yo le dije para ir a hacer la denuncia, pero no quiso”. Cuando el joven contó esto, sus familiares que lo acompañaban en la vereda de su casa durante la entrevista dijeron acongojados: “no sabemos cómo no nos dimos cuenta que estaba mintiendo, ¿Cómo le pudimos haber creído?”, se lamentaron.

El último día que Marco estuvo con su hijo fue el sábado, el día previo a la muerte. “Lo traje y estuvo conmigo de las 10 de la mañana a las 2 y media de la tarde. Ella luego se lo llevó y a la noche fue a la casa del pibe y lo llevó al bebé”, recordó Marco. Luego vino la triste noticia: “ella me llamó por teléfono y me dijo que el bebé se había caído de la cama y que estaba internado en el Hospital Vilela”.

“Fuimos y cuando llegamos le pregunté que pasó y me dijo que se había caido de la cama, me dijo que ella se estaba bañando y el nene se cayó. Me dijo que lo había dejado con el hermano de una amiga. Yo ni sabía que ella salía con él”, dijo Mauro. Sus familiares contaron que no había ninguna cama en la vivienda de pasaje Matacos 2030 de Granadero Baigorria, sino sólo un colchón en el piso.

Al momento en que el nene sufrió el golpe, estaba en el domicilio de Baigorria, donde vive el joven de 22 años que está acusado de causarle los golpes. Según amplió la abuela del chico, “la fiscalía nos dijo que podrían haberlo golpeado contra la pared, el borde de la puerta o el piso, por los golpes que tenía en la cabecita”.

Marco recuerda que la mamá del bebé le contó que había sufrido hechos de violencia por parte de una ex pareja, que sería con quien volvió en esta oportunidad y con quien estaba cuando el bebé fue golpeado. “Cuando yo la conocí, antes del embarazo, me dijo que salía con un pibe que le pegaba y yo no sabía que ahora había vuelto con él”, dijo Marco y agregó: “yo creo que ella también es culpable, porque ella lo hubiera podido haber evitado. Los dos tienen que estar presos, ella fue cómplice por encubrirlo”, remató el joven conmovido.

Marco, papá del bebé junto a familiares

Marcha

Mientras tanto, este viernes por la mañana se realizó una marcha por “Mateito”, organizada por los familiares de su padre y amigos.

Los vecinos se concentraron en la “parada del 20”, Avenida San Lorenzo y Eva perón, de Capitán Bermúdez, a las 10 de la mañana, para exigir el castigo por el bestial asesinato de Mateo Agustín Amaya.

Cabe señalar que Franco L., de 22 años, pareja de la madre del bebé, se encuentra detenido, luego de que el juez le dicte prisión preventiva.

La mamá de Mateo, quien tiene otros dos pequeños hijos, estuvo detenida unas horas y luego recuperó su libertad.