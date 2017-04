Piden que se cree una Defensoría de la Tercera Edad en San Lorenzo

Es para que asesore a los jubilados de la ciudad en materia de Anses y Pami

Un jubilado de San Lorenzo, preocupado por la situación de los jubilados y pensionados en la ciudad y en el país, solicitó al Concejo que disponga la creación de la Defensoría de la Tercera Edad en San Lorenzo.

La propuesta es de Nelson Gobbi, quien aseguró estar preocupado por la situación de sus pares en la ciudad, a partir del contexto nacional que afecta a muchas personas de la tercera edad. “Aumentó el gas, la luz, todos los impuestos y el 100 por ciento de la cobertura de los medicamentos de Pami era un derecho que tenían y se lo sacaron”, dijo dolido Gobbi.

En este sentido y a partir de necesidades puntuales que señala que existen para los jubilados sanlorencinos, Gobbi pidió que se cree esta Defensoría ya que: “desde allí se podrían colaborar en los trámites que hay que realizar en Anses y se podría gestionar que haya huellas digitales para los jubilados que cobran en Banco Nación, ya que allí no lo tiene”, indicó el hombre que colabora en el Centro de Jubilados de Aceiteros y añadió: “una Defensoría donde se contenga y asesore a los jubilados en tema como tener acceso a Anses más fácilmente, ya que muchos jubilados no pueden viajar a Rosario o no cuentan con dinero para hacerlo. También desde allí se podrían nuclear consultas vinculadas a la obra social de los abuelos, PAMI”.

En este último sentido, se refirió a la necesidad de que haya una asistente social en la sede de Pami San Lorenzo, que hasta hace poco estaba, pero actualmente los jubilados deben viajar a Capitán Bermúdez para realizar este tipo de trámites. Cabe señalar que si un jubilado encuentra que por las nuevas disposiciones del gobierno nacional no le cubre más el 100 por ciento de los medicamentos, debe asesorarse con una asistente social para ver su situación particular.

“El Pami y Anses le informan a los centros de jubilados y desde allí sólo se informa a sus afiliados, quiero que la Defensoría le llegue a todo el mundo, que se informe qué pasa en el Pami, qué pasa en Anses, traer un Anses acá”, ahondó Gobbi.

Cambios en cobertura de Pami

Gobbi asegura que son muchísimas las personas de San Lorenzo que por superar el máximo de sueldo permitido por el gobierno nacional, Pami no les cubre más la totalidad de los medicamentos. Sin embargo, son personas que no superan los diez mil pesos de sueldo y que se les hace cuesta arriba poder acceder a los remedios diarios, en el marco de la inflación creciente y del aumento de los servicios.

Recordamos que desde enero pasado el PAMI dejó de brindar el subsidio social que incluía la cobertura del 100 por ciento en medicamentos ambulatorios para los usuarios que tengan ingresos superiores a una jubilación mínima y media de 8.500 pesos o tengan más de una propiedad o yates y aviones. “Alguien que mantiene un avión o un barco y saca medicamentos gratis para la presión es parte de una defraudación al PAMI”, había dicho Carlos Regazzoni el titular del Pami al momento de tomar aquella determinación, como considerando que la salud de los viejos es un lujo.

Gobbi insistió en un pedido: “hasta que no haya asistente social en Pami San Lorenzo, que no les saquen la cobertura de la totalidad de los medicamentos a los jubilados”.

El hombre se refirió al presidente de la Federación de Jubilados del Departamento San Lorenzo, Alejandro Miszchuk y dijo: “le pido la renuncia porque sacaron la asistente social y él no hizo nada, si no cumple su función debe dar un paso al costado”, concluyó Gobbi.