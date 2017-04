La CGT de Quiroga instaló piquetes en portones de empresas

Este jueves por la madrugada, la CGT liderada por Edgardo Quiroga, dispuso dos piquetes en las puertas de las empresas Vicentín y Molinos Río de la Plata.

Ambas se encuentran ubicadas en el acceso sur a la ciudad, en la zona del intercambiador de Rutas 11 y A 012.

En uno de los piquetes dispusieron un cartel en homenaje al trabajador atropellado en el anterior reclamo, Jonatan Gardini.

Luego de una reunión sostenida por este gremio la semana pasada, se dispuso realizar una medida de fuerza con piquetes sorpresivos en los portones de las plantas agroexportadoras del Cordón Industrial y se comenzó por las mencionadas, con quema de gomas desde las 4 de la madrugada, que se extenderá hasta las 13 horas.

Durante esa franja horaria, los camiones no podrán acceder a las plantas, pero sí se les permite el ingreso a los trabajadores de las mismas.

Edgardo Quiroga expresó a SÍNTESIS que esta medida es “la continuidad del plan de lucha que comenzó el 30 de marzo, que se vio en enlutado por el asesinato de nuestro compañero Jonathan Gardini, cuando fue atropellado por un camión” y recordó que el pedido es “27 mil pesos de básico, para todos los trabajadores tercerizados del complejo oleaginoso”, dentro de lo que tiene que ver con el COPA (Convenio Oleaginoso Portuario Agroexportador).

Mientras tanto, alrededor de 400 gendarmes, con carros hidrantes, se apostaron en la zona, con el objetivo de que no se corte la Ruta 11. Según Quiroga, eso no sucederá y los vecinos podrán circular tranquilamente.

En los cortes no hay obreros que hayan parado y faltado a sus puestos de trabajo, debido a que sólo están presentes quienes están fuera de turno en ese momento.

Quiroga adelantó que la próxima semana este tipo de piquetes volverán a instalarse de manera sorpresiva en otras fábricas de la región.

La otra CGT

En este contexto de medidas de fuerza de la CGT de Quiroga, desde la CGT Regional San Lorenzo que integra Pablo Reguera, el líder de aceiteros, explicó que desde su sector: “estamos en paritaria, no estamos en piquetes, nosotros estamos en línea con lo que está pasando a nivel nacional. Estamos negociando, el martes que viene tendremos reunión y calculo que vamos a acercar a lo que estamos pidiendo que es un 28% de aumento y dinero para viviendas del barrio de aceiteros”.

Reguera contó a SÍNTESIS que “estamos negociando a través del Ministerio de Trabajo, por ahora no hay piquetes previstos, las negociaciones están avanzando, hay un acercamiento, pero en caso de que no se dé la situación como se plantea, no se descarta medida de fuerza”.

Por su parte, el gremio de Reguera se reunirá la semana que viene con el grupo de empresas aceiteras del departamento San Lorenzo, para intentar llegar a un acuerdo.