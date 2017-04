Con esta frase amenazante, reaccionó un joven en Capitán Bermúdez, cuando esta madrugada personal policial intentó identificarlo. Estaba armado con una navaja.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 de este martes, cuando personal de la comisaría 2ª de Capitán Bermúdez efectuaba un patrullaje de rutina. Al intentar identificar a un joven en la vía pública, éste reaccionó gritando en tono amenazante, “ustedes no me pueden tocar, porque si me tocan los hago echar de la policía”.

Entre otros improperios, el muchacho continuó con su actitud vociferando “no saben con quien se meten vigilantes de mierda. Conozco abogados y jueces y a ustedes lo van a dejar sin trabajo”, amenazó.

Los uniformados, haciendo caso omiso, procedieron a detenerlo a lo que el exaltado sujeto también se resistió. Igualmente, los uniformados lograron requisarlo y, de entre sus ropas, lograron secuestrarle una navaja de unos diez centímetros de hoja.

El irascible sujeto, finalmente fue arrestado y es trasladado a sede policial, donde fue identificado como Iván Leonel E. de 24 años de edad.