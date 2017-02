Victoria Mori: el agua le sienta muy bien

Por Ciro Pelussi

Ya es habitual observar por las redes sociales sus performances. Y en estos últimos meses, el hielo y las bajas temperaturas reflejadas, envidiaban a más de uno desde nuestros pagos calurosos. Pero para ella esa agua congelada era una motivación a la competencia y al desafío permanente.

Victoria Mori se ha convertido en una atleta que lleva su pasión por el mundo y, en gran forma, representándonos no solo a nuestra región, sino al país, buscando siempre el mejor reto: “Empecé mi viaje a Europa en noviembre, con el fin de prepararme de la mejor manera para el mundial de la IISA (International Ice Swimming Association) que era en enero; decidí viajar a República Checa por un tema de que ya conocía un poco el país y a unos cuantos nadadores. Así que fue más fácil instalarme en Praga, entrenar y competir, representando al club PKO para las competencias de invierno”.

- ¿Y el mundial qué te dejó como balance?

-Después de una previa de muy buenas competencias, la cita en Burghausen (Alemania) fue altamente positiva, ya que logré el 3° lugar en la general de mujeres y el 1° en mi categoría. Tanto en la previa como en lo posterior al mundial, pude competir en muy buena forma en otros países como República Checa, Austria y Polonia.

Para Vicky, su principal meta y planeamiento sigue siendo el Grand Prix de Aguas Abiertas de la FINA (Federación Internacional de Natación): “En realidad mi entrenamiento sigue apuntando a ese calendario; esas carreras son mis objetivos principales. Participar y lograr mi mejor resultado en cada una de ellas. Por el momento estoy entrenando un solo turno, por la mañana 8 km aproximadamente y uno de gimnasio de dos a tres veces por semana. Y el turno vespertino se lo dedico al estudio, (está cursando odontología), y tratando de ponerme al día con la carrera”.

El Grand Prix tuvo su inicio el pasado 5 de febrero con la tradicional Santa Fe-Coronda, donde Victoria no pudo intervenir: “No pude competir porque el día de la clasificación estaba todavía en Europa; yo había clasificado hace tres años, pero en esta edición la organización exigió que se realizara nuevamente para aquellos que no habían podido finalizar la carrera (el primer año que competí se canceló por tormenta y al año siguiente se suspendió por la altura del río) así que este año me tuve que conformar con vivirla de otra manera, como entrenadora”. En este 2017, el calendario se completa con las ya clásicas Lac St. Jean (Canadá, 29/07), Ohrid Lake (Macedonia, 19/08) y la tradicional Capri-Nápoles (Italia, 03/09).

Mientras prosigue su rutina de entrenamientos y estudio, Vicky aprovecha las invitaciones para realizar clínicas sobre su disciplina. “El pasado fin de semana, Arnaldo Guzmán, diez años radicado en la ciudad de Los Cocos, Córdoba, me convocó. La verdad que fue una experiencia muy agradable. Poder interactuar con los chicos de la colonia y, con gente que quiere saber y aprender, comunicarles mis experiencias, fue realmente hermoso. Me gustó mucho hacerlo y me gustaría implementarlo en un futuro”.

Victoria quiere agradecer por este medio a su patrocinante Aqua Sphere, a la Municipalidad de San Lorenzo, a su intendente Leonardo Raimundo, al municipio de Los Cocos, a Arnaldo Guzmán, a sus entrenadores y a su familia.

Resultados gira invernal europea

- 12/11/16 1er puesto 1km Czech Cup Blansko, Rep Checa (5 grados)

- 19/11/16 1er puesto 1km Czech Cup Plumlov, Rep Checa (5.5 grados)

- 26/11/16 1er puesto 1km Czech Cup Pilsen, Rep Checa (5.5 grados)

- 03/12/16 1er puesto 1km Czech Cup Hradec Kralove (2.2 grados)

- 10/12/16 1er puesto 750 metros Czech Cup Chocen (3.1 grados)

- 17/12/16 1er puesto Ice Cup 1Km IISA, Hradec Kralove, Rep Checa (1.8 grados)

- 18/12/16 2do puesto en la general mujeres y 1ro en categoría por edad Austrian ice swimming Championship and Ice Cup 1Km IISA, Viena, Austria (4.8 grados)

- 26/12/16 2do puesto en mujeres y 1er puesto por equipos (Petr Slaj y Lenka Sterboba) 750 metros Memoriálu Alfreda Nikodéma 2016, Praga, Rep checa

- 06/01/17 3er puesto general mujeres y 1ro en mi categoría IISA 2nd Ice Swimming World Championship, Burghausen Alemania

- 08/01/17 3er puesto general mujeres y 1ro en mi categoría 500 metros estilo libre 3rd German Open, Burghausen Alemania

- 08/01/17 3er puesto en mi categoría 200 metros libres, 3rd German Open, Burghausen Alemania

- 16/01/17 2do puesto 750 metros Czech Cup, Nachod, Rep Checa (1.8 grados)

- 21/01/17 1er puesto Ice Cup 1km IISA, Katowice, Polonia

- 21/01/17 1er puesto Czech Cup 750 metros, Katowice, Polonia