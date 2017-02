Canut: “no voy a avalar un concejo que esté conformado de manera ilegal”

La intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, se refirió a la situación que está atravesando el Concejo Municipal de su ciudad y al pedido de intervención que realizó en senador Armando Traferri.

La mandataria explicó que “la situación del Concejo no es nueva, viene de mucho tiempo atrás. Hay dos dictámenes que el Concejo incumplió. Uno, es la rendición de cuentas, hay un dictamen de la secretaría de Municipios y Comunas de la provincia que dice que los fondos públicos tienen que ser rendidos, si el Concejo no rinde cuentas al municipio los fondos se dejan de remitir y acá los concejales se niegan a rendir cuentas”, aseguró Canut.

La intendenta beltranense aseguró que “el segundo dictamen que incumplieron fue impedir que asuma el concejal Carlos Arroyo. Ellos dicen que como es empleado municipal no puede asumir, no dieron lugar a otro dictamen y hoy estamos en esta situación” y remarcó: “no voy a avalar nunca un Concejo que esté conformado de manera ilegal, no voy a ser cómplice de una ilegalidad”, expresó la mandataria.

Sobre la iniciativa del senador provincial del Departamento San Lorenzo, la intendenta Canut dijo: “me enteré por los medios que el senador Traferri pidió que se intervenga el Concejo, ya pedimos nosotros a la Secretaría de Municipios y Comunas que intervengan para que vean las irregularidades que se están produciendo dentro del Concejo Municipal, por lo que estamos tranquilos”.

Al mismo tiempo, la intendenta aseguró que “los empleados del Concejo cobran en tiempo y en forma, no les podemos seguir enviando dinero para los gastos porque no rindieron las cuentas y ese es dinero público”, culminó.