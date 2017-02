Caso Marlene: “Será prioridad la perspectiva de género”

Este miércoles por la tarde se realizó una conferencia de prensa en el bar El Cairo de Rosario donde las abogadas y abogado de la familia de Marlene Franco explicaron el estado de la causa y el pedido que realizarán para la elevación a juicio.

La mamá de Marlene y su hermano junto a sus abogados y legisladoras que acompañan la causa, en el bar El Cairo, Rosario.

Estuvieron presentes Alicia Peralta, la mamá de la joven de 21 años que fue asesinada cuando regresaba de bailar en Oliveros, uno de sus hermanos, tres abogados del caso: Juliana Togliatti, Maria Noel Severo y Valentín Hereñú, y las diputadas provinciales comprometidas con la cuestión de género: María Inés Bertero (FPCyS), Verónica Benas (bloque pares FPCyS), Silvia Augsburger (bloque igualdad y participación) y Alicia Gutiérrez (partido SI).

Durante la conferencia, que contó con la presencia de gran cantidad de medios rosarinos y Periódico Síntesis, único medio presente de la región, los abogados explicaron cómo seguirán adelante con la causa.

Según explicó el abogado Hereñú: “la carátula actual es abuso sexual seguido de muerte, ahora la fiscalía tiene que presentar su acusación y veremos cómo califica el hecho. Luego nosotros tendremos 60 días a partir de eso para emitir nuestra acusación”.

Si bien las abogadas Severo y Toggliatti fueron cuidadosas al explicar que por el momento no dirán la carátula que pedirán, se estima que puedan tener en cuenta el delito de femicidio, ya que aseguraron que “nuestra acusación tendrá una perspectiva de género, que estamos convencidos de que lo hay”.

Alicia, mamá de la víctima manifestó en medio de la reunión: “quiero justicia y que mi hija descanse en paz”.

Las diputadas presentes valoraron el trabajo del equipo que acompaña legalmente a la familia y destacaron la importancia de analizar el caso desde la perspectiva de violencia hacia las mujeres.

Verónica Benas dijo: “para todas nosotras que estamos tan preocupadas para trabajar y modificar este contexto de violencia hacia la mujer, la cuestión no es menor, porque una interpretación que sugiera que una mujer fue abusada sexualmente y asesinada no constituye en sí mismo un femicidio, a nosotras nos preocupa, porque registramos que hay un prejuicio alrededor de la situación y no aceptar lo que está previsto en el código como Femicidio es una agresión a la mujer por su condición. Para nosotras es importante que en la evolución de esta causa se acredite lo que realmente ha sido: un femicidio. Y que esto le permita a la sociedad no disfrazar los múltiples asesinatos de mujeres que son esto y hay que sancionarlos por lo que son”.

“Nosotras hablamos como legisladoras preocupadas y ocupadas en este tema, tratando de acompañar todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género y los temas que nos atañen a las mujeres”, concluyó Alicia Gutiérrez