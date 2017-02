El fin del agua de pozo

Hace instantes comenzó la presentación de los proyectos y el llamado a licitación, para la construcción del acueducto a San Lorenzo, con la presencia del intendente Leonardo Raimundo, el gobernador Miguel Lifschitz, el senador Armando Traferri y la diputada Claudia Moyano. El acto se lleva a cabo en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario.

Consultado el intendente Raimundo, antes del inicio del acto protocolar, manifestó a Síntesis: “Que nuestra ciudad deje de tomar como en toda su vida agua de pozo. El agua de pozo tiene dos características, como es agua que se saca por bombeo, cuando se corta la luz, cuando hay exceso de demanda porque hace mucho calor en el verano o cuando se rompe una bomba, tenemos mala presión, son los problemas que manifiestan los vecinos cuando dicen en mi cuadra no hay agua o sale un hilito de agua en la canilla. Ese es un problema. Un problema mayor es que el agua de pozo siempre tiene un contenido de arsénico, sodio, potasio, en definitiva, sales minerales que no son los mejores para el consumo humano, es decir: ¿tomamos agua potable?, Sí; ¿es de máxima calidad?, no. Entonces, con esta obra vamos a tener eso, agua potable de río, tratada, de la mejor calidad.

Y algo a destacar es que la provincia ha hecho este esfuerzo, San Lorenzo estaba incorporada al proyecto del acueducto Sur 1, que todavía sigue siendo un proyecto, porque la idea es construir una planta potabilizadora en el río Coronda y San Lorenzo estaba dentro de ese proyecto, lo que hicimos desde la municipalidad es trabajar políticamente para sacarlo del Acueducto Sur 1 e incorporarlo dentro del acueducto Rosario que ya está concretado, a través de una planta potabilizadora fantástica que ha construido la provincia. Ahora el gobernador ha hecho la gestión para el financiamiento con la Nación. Y bueno, hoy es un día histórico, estamos acá, junto al gobernador, las autoridades municipales, para el puntapié inicial, que es la presentación y el llamado a licitación. Y en veinticuatro meses la ciudad dejaría de tomar agua de pozo, con todos los problemas que eso conlleva y empezaríamos a cumplir un verdadero derecho humano que es el agua de calidad. No existe la vida humana sin agua potable, si el agua es de calidad mucho mejor”