Concejo de Beltrán: ni para la luz, las fotocopias ni el sueldo de los concejales

La extrema situación que atraviesa el Concejo de la ciudad de Fray Luis Beltrán llevó al Senador Armando Traferri a pedir la intervención de la provincia.

“Lo que lleva a este pedido que hace el senador es una situación prácticamente de imposibilidad de funcionamiento del Concejo que se viene generando a lo largo de muchos meses, incluso años, y tiene que ver con el desfinanciamiento en absoluto, sin ningún tipo de ingresos para su funcionamiento, ni para el teléfono, la luz, ni para la fotocopiadora”, contó a Síntesis el concejal peronista Mariano Cominelli.

Ninguno de los ediles cobra desde hace al menos un año y, mucho menos, se recibe dinero para el sostenimiento básico del Concejo, que tiene serios problemas en su edificio.

“Una acumulación de deudas lleva a que el Concejo sancione un proyecto de declaración explicando la situación de insolvencia ante la falta de envíos de fondo por parte de la intendenta”, explicó Cominelli y agregó: “esto puede llevar al cierre del Concejo, el edificio en el que estamos se cae a pedazos, se hace muy difícil funcionar en esta situación”.

“Le notificamos al senador esta situación, le generó preocupación y por tanto hizo un proyecto notificándole al gobernador, pidiéndole una mediación”, explicó el edil, quien a su vez confirmó que hasta el momento no hubo una respuesta oficial.

¿Quién se debe hacer cargo?

En todas las ciudades de la provincia de Santa Fe, de estos gastos se hace cargo el municipio, porque el Concejo es un órgano más que tiene una partida presupuestaria que debe ejecutar el Ejecutivo Municipal. La intendencia ha decidido no remitir ningún tipo de fondos y genera esta consecuencia. Porque tiene un Concejo deliberante que no le gusta, no le agrada y se cree la dueña de la ciudad”, remató Cominelli.

“Tenemos la expectativa de que la provincia tome cartas en el asunto y medie para colocar esto en una situación de legalidad, y que convenza al ejecutivo de que deje que el Concejo funcione normalmente”.

Consultado sobre el sueldo de los concejales, Cominelli dijo: “No existe el sueldo de los concejales, no lo cobramos nunca, desde hace meses que los concejales no cobran sus sueldos, incluso más de un año. Seguimos trabajando normalmente con dificultades, pero normalmente” y aclaró que los gastos del Concejo beltranense “no son sumas siderales, lo básico, alquiler, luz, fotocopias”.

El concejal opositor aseguró que tanto los opositores como oficialistas tienen el mismo reclamo: “tenemos la misma postura todos de defensa del Concejo deliberante de la ciudad” y recordó: “a la intendenta le renunciaron cinco concejales de su lista por este motivo”.

Las sesiones deberían comenzar normalmente en pocos días, en marzo. Para ese entonces, los ediles esperan poder contar con los recursos básicos para poder ejercer sus funciones, para las que el pueblo los votó.