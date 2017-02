Bermúdez: Detuvieron al policía prófugo procesado por el ataque a Bonfatti

Fue apresado en la ciudad de Capitán Bermúdez, en la tarde del martes, el ex policía procesado por el ataque a tiros contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013.

Personal de la División de Investigaciones de la Compañía Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo el martes por la tarde a Pablo Alejandro Espíndola, el ex policía procesado en la causa por el ataque ocurrido en 2013 contra el ex gobernador Antonio Bonfatti en su vivienda de Rosario. El joven no había regresado de una salida laboral a fines de diciembre pasado.

Espíndola, que estaba privado de su libertad en Piñero, fue interceptado por investigadores de TOE en la intersección de las calles Plumerillo y Martín Fierro de la ciudad de Capitán Bermúdez, donde fue arrestado sin oponer resistencia.

Como consecuencia de tareas investigativas y de inteligencia, desde horas tempranas del martes se montó una guardia discreta que dio resultado positivo cuando los uniformados observaron al procesado y lograron detenerlo.

En la causa interviene el juzgado de Sentencia Nº 6 de la ciudad de Rosario.

El policía recapturado, prestaba servicios en la seccional 10ª de Rosario cuando en octubre de 2013 ocurrió el ataque a balazos contra la casa del ex gobernador y actual titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

A causa de ese hecho, quedó detenido por encubrimiento agravado y en el interior de su automóvil se encontró el arma empleada en el ataque.

Espíndola gozaba de salidas laborales pero el 20 de diciembre pasado no regresó a su lugar de detención y desde entonces estaba prófugo.