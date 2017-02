Comerciantes del centro preocupados porque se demoran las obras de remodelación

La intervención en la Av. San Martin viene lenta y complica a los frentistas.

Reunidos en comisión la Cámara de pequeños y medianos comerciantes de San Lorenzo, le traslado a la Municipalidad de San Lorenzo sus inquietudes ante las obras de remodelación que se están llevando a cabo en plena Av. San Martin. Además hicieron una evaluación de la puesta en marcha del estacionamiento medido.

“Tratamos de obtener mas información al respecto de las remodelaciones. Por el momento esta un poco lento el trabajo y argumentan que faltaban insumos para poder avanzar”, señaló Alberto Liruso, representante de la Cámara de pequeños y medianos comerciantes de San Lorenzo. A la reunión asistió el Coordinador General de la Municipalidad, Esteban Aricó, “quien se comprometió a recopilar información de los plazos de obra y otros detalles, para luego volcarlo en una nueva reunión con nosotros”, indicó Liruso en dialogo con Sintesis.

“A los comerciantes que están sufriendo el cambio de vereda, les afecta en el ingreso de público”, apuntó el representante. No obstante destacó que “en todos los lugares donde se han hecho las obras, ha dado resultado. Nosotros también planteamos la posibilidad de gestionar algunas otras acciones que ayuden a mejorar los locales”.

Estacionamiento medido

“Anoche pedimos que vaya alguien de la empresa, pero nos dijeron que no podían. Tenemos algunas inquietudes que queremos trasmitir, como por ejemplo que haya un aviso de los 15 min libres, para que el usuario sepa que lo registraron, y además pedir una extensión mínima post, cuando se vence el tiket”, expresó Liruso.

Haciendo un análisis de la puesta en funcionamiento añadió “por el momento tenemos dos percepciones, una es la del usuario que entra y a la mayoría le parece bien , por el hecho que ahora encuentra donde estacionar, otros se quejan de que no encuentran cospeles, y sobre el costo uno de cada diez lo objeta”.

En el mismo sentido, manifestó “como comerciantes todavía no lo podemos evaluar. Por la altura del año, no sabemos si no hay gente estacionando por que no hay nadie, porque las ventas no están de lo mejor, o es la altura del año. Creemos que en marzo podremos hacer una evaluación mas certera cuando la ciudad tenga un movimiento mas cotidiano”.