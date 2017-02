Antes de la “Marcha de los Bombos”, bombo sanlorencino sonó en Uruguay

Diego Tobozo, el organizador de la “Marcha de los Bombos” que se hará en San Lorenzo en marzo, e integrante de La Calada, tocó en Montevideo con un grupo uruguayo.

El bombista sanlorencino tocó el último fin de semana con Pecho e´Fierro, un grupo del vecino país que fusiona rock y folclore y está compuesto por Leonardo Carlini en guitarra y voz; Michel Fauci en bajo y Elvis Morales en batería.

Según contó Diego a Síntesis: “conozco a la banda hace tres años, de siempre verlos por Youtube, porque van poco a tocar a Argentina, no están sus discos, si van, van a Buenos Aires, pero no a nuestra zona, estaba en Uruguay, busqué su página de Facebook y les mandé un mensaje diciéndoles lo que sentía por ellos, que tenía ganas de conocerlos y que tenía el bombo. Cuando les dije así me contestaron el mensaje”. En ese momento invitaron a Diego a un ensayo y luego surgió la posibilidad de tocar el pasado sábado 11 en un recital de la banda.

Hicimos el tema “Galopera”, contó sumamente emocionado Diego y agregó: “cuando terminamos de ensayar me invitaron directamente a tocar. Los muchachos son muy sencillos, muy buena onda, muy buena gente, mezclan el folclore con el rock, el heavy, tienen esas letras bien nuestras, costeras y luchadora, nombrando mucho a Artigas. Hacen algo muy similar a lo que hace La Calada, estamos formados desde el folclore y el rockanrol, yo me sentí como en casa, formados desde el barrio, una sala de ensayo re precaria, pero acá son grosos, tienen una mezcla de Divididos y Almafuerte, son una banda muy reconocida, con cuatro discos, hace alrededor de 20 años que están”, contó el artista local.

Mirá el video de la presentación: