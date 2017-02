Dos personas fueron condenadas por el crimen de Lovato

Por “encubrimiento agravado” fueron condenados a nueve años de prisión. A más de dos años del asesinato, aún no se sabe quién fue el autor material.

Si bien las condenas fueron decididas en un juicio abreviado realizado a finales del año pasado, la información tomó trascendencia semanas después, a raíz de una requisitoria periodística de SINTESIS, luego de meses de silencio informativo. El delito que derivó en las condenas fue el de “encubrimiento agravado”, a pesar de que aún la Justicia no descubrió a quien o a quienes encubrían.

Dos personas fueron condenadas en un juicio abreviado por “encubrimiento agravado” en la causa por el asesinato del ex concejal y ex secretario municipal de Acción Social de la ciudad de San Lorenzo, Luis “el Indio” Lovato.

Erik Sterlik y Daniel Corbalán, fueron condenados a nueve años de prisión. El primero de ellos es quien alquilaba la casa donde detuvieron a Corbalán y donde la policía encontró la bandolera que le sustrajeron a Lovato en el momento del crimen. Cabe aclarar que por el mismo caso también continúa involucrado el camionero Diana, en cuyo domicilio se encontraron 11 casquillos del mismo calibre al de las balas disparadas contra Lovato.

Todos fueron acusados por el hecho de encubrimiento del robo seguido de homicidio, una carátula distinta a la que le correspondería a quienes estén acusados como autores materiales del crimen, que aún no fueron establecidos.

Sterlik y Corbalán fueron condenados en un juicio abreviado que se realizó a fines del año pasado, donde se acordó la pena por encubrimiento, aunque no admitieron su culpabilidad. Además del hecho de Lovato, a ambos se les sumaron otros casos, ya que contaban con antecedentes delictivos importantes.

Llamó la atención que ni desde el juzgado correspondiente, ni desde el Ministerio Público de la Acusación, se haya informado sobre las condenas, como ocurre habitualmente con otros casos en los que se esmeran por difundir un esclarecimiento y su correspondiente castigo.

Mientras tanto, Diana permanece en libertad, también imputado de encubrimiento, pero a la espera de que se realice el juicio tradicional, ya que no aceptó el juicio abreviado.

Según aclaró a SÍNTESIS el fiscal de la causa, Leandro Lucente: “hasta el momento no se puede demostrar la autoría del homicidio en ocasión de robo. No se pudo demostrar, pero se encontraron elementos de la víctima en propiedad de estas personas acusadas, pero no se los pudo ubicar en el lugar del hecho al momento de la muerte”.

Si bien se hicieron pericias, los rastros de sangre encontrados en el exterior del domicilio de Lovato, pertenecían a la propia víctima, por lo cual, hasta el momento, no se pudo identificar a nadie en el lugar del hecho y con ello conocer al autor del crimen.

En lo que se sospecha fue un intento de robo, a Luis Lovato lo mataron el 22 de diciembre de 2014, en la vivienda de calle Entre Ríos al 1600 de San Lorenzo donde vivía con su esposa y su hijo, una familia que sigue esperando justicia.