Niños sanlorencinos encontraron restos de Gliptodonte mientras jugaban en la barranca (VIDEO)

Daiana tiene diez años y vive en barrio Villa Felisa de San Lorenzo. Contó detalladamente a Síntesis cómo encontró un Gliptodonte jugando con un amiguito.

“Estaba jugando con amiguito que vive a la vuelta de mi casa, porque fuimos a pescar y nos pusimos a jugar cerca de la barranca y encontramos un pedacito de hueso”, cuenta sorprendida Daiana.

La niña recuerda el día en que con su mamá, un tío y un amigo del barrio llegaron a la costa del Paraná, a la altura de calle San Luis, para pescar y pasar la tarde. En un momento, los niños recorrieron la zona, con el espíritu explorador que caracteriza a los pequeños, y el que busca…encuentra.

“En un primer momento pensamos que era de una tortuga”, dice Daiana con el resto fósil en su mano y agrega: “le dije a mi mamá y a mi tío y nos pusimos a escarbar”.

Su mamá cuenta que la sorpresa fue de todos y que no sabían lo que era, comenzaron a quitar partes incrustadas en la barranca y las llevaron en un balde.

“Fuimos al museo y la señora que me atendió me dijo que eran restos de un Gliptodonte, me dio números para llamar, pero nadie me atendió”, dice Elcira, la mamá que segura que ahora quieren saber verdaderamente de qué se tratan estos restos y dice: “queremos ver si alguien se interesa por esto y lo lleva a algún museo, porque si no se van a seguir deteriorando”.

Así fueronencontraros los restos por los niños en la Barranca

MIRA EL VIDEO DONDE DAIANA CUENTA EL HALLAZGO

Gliptodonte

Glyptodon (griego para «diente con surco o esculpido») es un género extinto de un gran mamífero acorazado perteneciente a la subfamilia Glyptodontinae, emparentado con los armadillos, que vivió durante la época del Pleistoceno. Era aproximadamente del mismo tamaño y peso que un auto Volkswagen Escarabajo, aunque de forma más aplanada.

Con su caparazón óseo redondeado y extremidades agazapadas, recuerda superficialmente a las tortugas, y a los dinosaurios anquilosaurios, como ejemplo de la evolución convergente de linajes distantes hacia formas similares.

Glyptodon se originó en Suramérica. Sus restos se han encontrado en Brasil, Argentina y Uruguay.

Los ambientes en los que estaban abarcaban áreas forestadas, áreas de vegetación mixta cálidas y húmedas, así como áreas más frías y secas en las que predominaban los pastizales.