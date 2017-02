Piden justicia por joven que murió atropellado por auto que iba a contramano

El accidente fue en Andino. Familiares, amigos y vecinos de Roberto Moreyra, conocido como “Peque”, piden justicia por su muerte.

El joven de 23 años falleció el 27 de noviembre del año pasado, cuando un vehículo que circulaba a toda velocidad y a contramano, por calle Lisandro de la Torre entre 25 Mayo y 9 de Julio, chocó contra la moto en que se trasladaba Peque, causándole la muerte en el acto.

Sus allegados se presentaron el lunes pasado en los tribunales sanlorencinos, para participar de una audiencia a la cual fueron citados, pero la misma se suspendió y hasta el momento se desconoce la fecha de la próxima cita.

En diálogo con Síntesis, una vecina del pueblo, amiga de la víctima y testigo directo de lo ocurrido aquella madrugada, contó: “vi pasar el auto a contramano, sentí una explosión inexplicable, me acerqué pensando que el auto había chocado la columna y cuando crucé vi que atrás había alguien en el suelo. Era Peque, me tiré con él, pero no había nada que hacer, grité, salió todo el mundo, pero murió en el momento, iba en moto sólo y sin casco”.

Según testigos, el conductor del auto circulaba a contramano y chocó a la moto de frente. Ahora, se esperan las pericias para si el mismo contaba con algún tipo de sustancia en sangre, que le pudo haber disminuido los reflejos. El impacto fue tan fuerte que el joven ingresó al auto y salió por la parte trasera, quedando tendido en el suelo.

“Era un hijo más -recuerda la vecina- venía todas las noches a mi negocio”. Cabe aclara que la víctima y el conductor se conocían previamente, del pueblo.

Aquel día, el conductor fue demorado, pero recuperó la libertad. El pueblo se encuentra conmovido por lo ocurrido entre dos vecinos del lugar y piden que la Justicia actúe, sobre todo porque la familia de Peque es muy humilde y temen que esa situación haga retrasar la verdad. Incluso, aparecieron pintadas y panfletos que apuntan directamente al conductor del auto y hasta hablan de vínculos con el poder y amenazas para que no se esclarezca el caso.