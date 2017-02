San Lorenzo vibrará con la marcha de los bombos

El próximo 5 de marzo, desde las 18 hs., se realizará la “la marcha de los bombos” por primera vez en San Lorenzo.

La cita es en la plaza San Martín, para andar al son de los bombos, hasta el Campo de la Gloria, donde continuará la fiesta con micrófono abierto, cantantes invitados y ballets, con entrada libre y gratuita.

El bombista y artista sanlorencino Diego Tobozo, integrante de La Calada, organiza este evento, que tiene su expresión en diferentes puntos del país y por primera vez se concretará en la ciudad.

“Es muy importante hacer esto en el Campo de la Gloria, porque es el lugar en el que San Martín nos dejó una historia tan grande. Tenemos que expresar lo que somos, el negro americano con un bombo expresándonos”, dijo Diego a Síntesis.

El artista local propuso su idea al área de Cultura de la ciudad de San Lorenzo y enseguida fue escuchado. “Con tantos años de venir escuchando el folclore argentino y latinoamericano, con bombo, batería, cajón peruano, caja chayera, se me vino a la cabeza que quería hacer un encuentro de bombo, para ver quiénes son los que tocan en la zona, porque no los conozco, le conté mi idea al Centro Cultural, por medio de Adrián Katzaroff, lo decidimos y pusimos fecha”.

La tradición

Diego Tobozo toca el bombo desde que su padre le regaló uno a sus ocho años, desde ese momento no se separó de este instrumento, que lo acompaña en todos sus shows de La Calada y también en el patio de tierra de su casa en peñas improvisadas con amigos.

Emocionado ante la pregunta por la tradición bombística, cuenta: “como Cordón Industrial no tenemos presente que el bombo es un instrumento nuestro, tiene ceibo, tiene tiento de cuero de vaca, tiene el aro de quebracho colorado y el cuero de chivo o cabra. Es muy nuestro, muy argentino, es muy del noroeste de nuestro país. Es una tradición que yo la llevo desde los 8 años, lo llevo muy en la sangre, el latir, el sentir, el parche, yo me pongo un bombo y sigo siendo la misma persona, expresándome”.

Diego recuerda: “el bombo no es costero del río Paraná, porque el Chamamé no se toca con bombo, es algo que me lo implantó mi papá. El toca la guitarra, canta y me acoplé a él. En mi patio sonaba Horacio Guaraní y lo seguía con el bombo, es como una persona que se metió dentro mío, son cosas que le pasan al ser humano, el instrumento musical se incorpora dentro de uno”.