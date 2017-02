Accidente en el acto: paracaidista chocó un cable y un hombre recibió descarga eléctrica

Ocurrió el domingo durantel acto central por el Combate de San Lorenzo, en el Campo de la Gloria. La víctima está fuera de peligro y contó a SINTESIS lo ocurrido.

El acto central por el Combate de San Lorenzo, el domingo pasado en el Campo de la Gloria, tuvo todo tipo de condimentos, desde lo colorido de la carga de caballería y la multitud de gente ovacionando, la emoción de la pertenencia, el desfile, el cartel por justicia por Paula Perassi, los silbidos al gobernador Miguel Lifchitz y hasta un accidente que podría haber sido fatal.

Fue el caso de un hombre que resultó herido al recibir una descarga eléctrica producto de ser golpeado por un cable con electricidad, que se cortó cuando un paracaidista lo impactó.

El hecho ocurrió mientras el público miraba en el cielo la tradicional bajada de paracaidistas al lugar del festejo. Uno de los hombres que venían por el aire perdió el control, impactó contra un cable de tendido eléctrico y pudo haber ocurrido una tragedia.

Rodrigo Cortés se encontraba en el lugar, junto a su familia, disfrutando de la jornada y festejando su cumpleaños, que también había sido el 3 de febrero. Él mismo contó a SINTESIS lo que le pasó aquel día: “el paracaidista pasó por encima nuestro y se llevó puestos los cables, yo grité y vi que el cable se cortó, me pegó en la cabeza, dio un chispazo, me di vuelta y me fijé donde estaban los míos, cuando vi que mi familia se había retirado, me empecé a entumecer, a poner duro, se me empezó a trabar la mandíbula, me desmayé” recuerda Rodrigo.

Tras elaccidente fue socorrido en el lugar, primero por la ambulancia del Ejército y luego fue llevado por el SIES al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. De allí, fue derivado al Sanatorio Americano de Rosario, donde le realizaron los estudios correspondientes y luego de un día y medio de internación le dieron el alta.

Rodrigo Cortés, la víctima

Según pudo observar Rodrigo, el paracaidista impactó con su cuerpo contra un cableado que fue dispuesto especialmente para el acto, no sufriendo ningún tipo de herida. Sin embargo, el cable que se cortó, quedó colgando y haciendo chispas, fue eso lo que le pegó en la cabeza al hombre que se encontraba entre el público.

“Los médicos no se explican cómo no me quemó y me mató”, cuenta preocupado Rodrigo y añade: “me dijeron que si el cable era trifásico me mataba al instante, pero era de 220 wts.”

“Pudo haber sido peor, porque había mucha gente y sobre todo niños, porque si el cable caía sobre el vallado hacía un desastre”, reflexionó Rodrigo.