Versiones encontradas sobre la muerte del joven en el arroyo San Lorenzo

Una vecina asegura que el adolescente gritó “me van a matar” y se tiró al arroyo San Lorenzo escapando de quienes lo perseguían.

Emiliano Escobar tenía 16 años

Patricia Garcilazo se comunicó con la redacción de Periódico Síntesis y pidió aclarar lo que le ocurrió a Emiliano Escobar, el joven de 16 años que murió ahogado luego de arrojarse al arroyo San Lorenzo, el domingo 15 de enero.

Según Patricia, “Emiliano no se tiró del puente al arroyo, se tiró desde la casa de mi hija”.

“Emiliano estaba con mi hijo (que no es su hermano) en la plaza de barrio Norte, donde habitualmente nos instalamos porque vamos con los chicos a pasear, a dos cuadras de donde vivimos”, explicó la mujer que desde hace seis meses alojaba en su casa a Emiliano, porque según ella, “él no tenía a donde vivir y le pegaba todo el mundo por acá”.

Las informaciones oficiales aseguran que el chico se arrojó del puente del arroyo y desde allí desapareció, encontrándose su cuerpo sin vida, dos días después en el río Paraná. Sin embargo, Patricia desmiente esa historia y cuenta que “Emiliano estaba con mi hijo Sergio, de 17 años, venía de Baigorria de visitar al padre y se quedó con mi hijo ahí. Hasta que llegó mi sobrino Cristian, quien les avisó que venían un grupo de jóvenes a pegarles. Los chicos salieron corriendo y los que aparecieron empezaron a tirarle gomerazos y a apuntarles con una escopeta”. Según la mujer, fue en ese momento que su hijo perdió de vista a Emiliano y luego se enteró cómo siguió la historia por el relato de su hija.

“Mi hija escuchó tiros y gritos, y cuando se asomó por la ventana, llegó Emiliano corriendo desde arriba hasta la costa del arroyo”, relata Patricia y añade: “él les dijo: -nos corren a mí y al Sergio, me van a matar-” y según esta versión, el chico no aceptó esconderse debajo de la cama de la vivienda y se arrojó al arroyo, no desde el puente, sino desde la costa.

“Las personas que lo perseguían llegaron a la casa de mi hija. No es la primera vez que lo corrieron a Emiliano”, recordó Patricia a la vez que aseguró que “cuando él llegó al barrio todas estas personas le pegaban, no sé cuál era el motivo. Ellos dicen que Emiliano les había robado un carrito a uno de los de la bandita, pero eso es mentira, porque él mientras estuvo en mi casa, puedo asegurar que no robó”.

Patricia también denuncia que el día previo a la desaparición de Emiliano, “nos habían amenazado de muerte, la palabra la cumplieron porque Emiliano ahora está en un cajón. Ahora mi hijo no va a trabajar por miedo a que lo maten, la policía ya lo sabe, pero no hace nada”, afirmó.

Según la mujer, tanto su hija como ella dieron esta versión frente al fiscal Aquiles Balbis en la fiscalía sanlorencina.