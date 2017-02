Joven payaso sanlorencino se tiró al río para salvar a un hombre que se estaba ahogando

El joven artista Lucas Bruno, conocido como el payaso Colorinche, le salvó la vida a un joven que cayó en el río Paraná, a la altura de calle Moreno en Rosario.

Lucas haciendo malabares (Foto Natalia Soto)

Lucas vivió varios años en San Lorenzo, dado que su padre Ricardo Bruno vivió allí. Tras su fallecimiento quedó estrechamente vinculado a la ciudad, realizando actividades a beneficio en frecuentes oportunidades. Actualmente vive en Rosario y sigue trabajando como malabarista, vendedor ambulante y clown.

Ahora se convirtió en uno de los tantos héroes anónimos, que arriesgó su vida para salvar a un joven que se estaba ahogando, en el río Paraná.

Según contó Lucas a Síntesis, “alrededor de las 20 horas fui a tomar mates con amigas en el parque de Moreno y el río en Rosario, cuando vinieron dos chicos desesperados diciendo que escucharon gritos, y que parecía que alguien se estaba ahogando”. Lucas no lo dudó y se acercó al lugar, allí observó que un muchacho se estaba sostenido de unas rocas, en el agua, a punto de perder las fuerzas y gritando que no sabía nadar, que necesitaba ayuda.

Lucas explicó que decidieron llamar a un grupo de rescate, pero “él gritaba que no aguantaba más, empecé a correr, con otro chico, Raúl Godoy de Paraguay, empezamos a bajar hasta un lugar que conozco, corrimos como 100 metros por la orilla, por agua, agarrándonos de rocas, sus gritos eran desesperantes, me tiré al agua, empecé a nadar, y él ya estaba temblando casi sin fuerzas, llegue hasta ahí, le dije que se agarre, que patalee para flotar, vi una roca a 15 metros, lo llevé hasta ahí nadando, no sé de donde saqué la fuerza, lo ayudé a subir y quedó sentado ahí hasta que vino el grupo de rescate. Yo me volví nadando, muy cansado, me costó subir, no tenía fuerzas para subir a la piedra, un amigo me ayudó, pero fue muy complicado”, recuerda Lucas.

El hecho ocurrió en Moreno y el río, en Rosario

Luego de dejarlo a salvo en una piedra, el mismo fue rescatado de ese lugar y llevado por Prefectura Naval que se acercó hasta el lugar. Sin embargo, Lucas no se dejó llevar por Prefectura, prefirió que su nombre no trascienda y no tener que realizar tediosos trámites, porque debía viajar a Buenos Aires por trabajo, esa misma madrugada.

Luego se supo, que el joven había descendido por una bajada de pescadores para ir a orinar cerca del río y allí se resbaló y cayó al agua. Afortunadamente pudo tomarse de una roca, pero sus fuerzas no hubieran sido suficientes para salvarlo de ahogarse, si Lucas no hubiera tenido la valentía de arriesgar su vida por un desconocido.

Ante esta extrema situación, el payaso solidario pidió que se señalice la zona y extremen las medidas de precaución para que “esto se pueda evitar la próxima vez”.