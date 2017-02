SADOP en estado de alerta y movilización

Sin negociación habrá conflicto

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) declaró hoy el estado de "alerta y movilización" ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional a discutir y acordar el piso salarial de la actividad en el marco de la Paritaria Federal Docente. SADOP reúne al Consejo Directivo Nacional el martes 7 y a su Congreso Nacional el 15 y 16 de febrero para definir “las medidas de acción sindical en caso de persistir la decisión del Gobierno de no convocar a la discusión salarial para el 2017". "Se nos está negando el derecho a la negociación colectiva, que está en la Constitución y en la Ley de Educación Nacional; es grave que desde el Ministerio de Educación se incumpla con la Ley y se cercenen derechos", apuntó Mario Almirón, Secretario General de SADOP. El Sindicato Argentino de Docentes Privados reclamará el jueves 2 de febrero al mediodía en el Congreso de la Nación, junto con las demás organizaciones gremiales de la educación, que se concrete la convocatoria de la Paritaria Federal y no se desplace la discusión a las Provincias. "Lamentablemente- expresó Almirón- si no hay una respuesta satisfactoria, habrá paros y diversas expresiones del conflicto".