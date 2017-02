Cursos para policías

Dictan cursos de perfeccionamiento para el concurso de ascensos policiales 2016

A partir de ayer, lunes 30 de enero y hasta el viernes 17 de febrero de 2017, está abierta la inscripción al Curso de Perfeccionamiento on line dictado por el Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P), para el Concurso de Ascenso Policial 2016. La aprobación de este curso es requisito fundamental para poder participar del Concurso de Ascenso 2016. El Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P) dictará Cursos de Actualización y/o Perfeccionamiento para los Concursos de Ascensos Policiales, destinados al personal policial que cuenta con el tiempo mínimo de permanencia en el grado para realizar los mismos. Son de modalidad “on-line”, de cursado simple, incluso para aquellos que no son operadores habituales de una computadora o de Internet. La aprobación de este curso es requisito fundamental para poder participar del Concurso de Ascenso 2016. Tener en cuenta que es causal de inhabilidad “No haber aprobado el o los cursos de actualización o perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a que hubieren sido convocados, cualquiera fuere la causa” (Art. 78° inc. b de la Ley 12.521). “Para participar se debe tener el tiempo mínimo de permanencia en el grado que se requiere para después poder concursar para el ascenso que corresponde. Todos aquellos que se encuentren en el listado en la WEB pueden inscribirse”, explicó la doctora Julia Tonero, Directora Provincial de Gestión de la Carrera y Bienestar Policial del Ministerio de Seguridad, quien agregó: “Partimos de una lista aproximada de 8600 personas, de todas ellas hay que ver cuantas son las que se inscriben finalmente, pero ese es el número inicial” Los cursos varían según cada agrupamiento y escalafón, y se dictarán en turnos consecutivos asignados automáticamente por el sistema, una vez que el agente esté inscripto. Aquellos que ya hayan aprobado el Curso de Perfeccionamiento para el Concurso 2015, pese a no haber concursado o ascendido, no deben realizarlo nuevamente para volver a concursar a 2016. Solo deben estar atentos al llamado que se hará en su momento. Los agentes que tengan inconvenientes al momento de la inscripción o ante cualquier inquietud, podrán comunicarse dando cuenta de su inquietud únicamente mediante correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. al soporte técnico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. identificando su grado actual, jerarquía a la que concursa, DNI, Apellido y Nombre, y motivo del mail a fin de poder individualizar su caso en particular y generar la respuesta o información adecuada a la brevedad. También telefónicamente al Instituto de Seguridad Pública: 0341-4728524 / 4728526 de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h Tonero adelantó también que el material de estudio ya está on line, por lo tanto aquellos que se inscriban ya lo pueden bajar para comenzar a estudiar. La fecha de los correspondientes exámenes finales serán informados oportunamente por el Instituto a través de la Plataforma del I.Se.P. Los interesados deben tener en cuenta que es causal de inhabilidad “no haber aprobado el o los cursos de actualización o perfeccionamiento obligatorios en la carrera, a que hubieren sido convocados, cualquiera fuere la causa” (Art. 78° inc. b de la Ley 12.521).Para inscribirse se deberá ingresar a la página web del Instituto http://www.isepsantafe.edu.ar/