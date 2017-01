Caso Perassi: seguirá en la cárcel la mujer acusada de practicarle el aborto a Paula

Mirta Rusninsky, deberá seguir en una cárcel común a la espera del juicio por la causa de la sanlorencina desaparecida, Paula Perassi.

Al salir de la audiencia, Alicia y Alberto se abrazaron con quienes los esperaban fuera de la sala

Así lo determinó el juez Guillermo Llaudet Mazza, a cargo de la sala III de la Cámara Penal de los Tribunales Provinciales de Rosario, en una audiencia que se realizó este viernes 27 de enero, en plena feria judicial.

El pedido lo había realizado el nuevo abogado de Rusnisky, integrante del importante y costoso Estudio Jurídico Rossini & Asociados en Cañada de Gómez.

Cabe señalar que esta fue la segunda vez que Rusnisky pidió este beneficio, ya que en septiembre de 2016 lo había hecho y le fue negado, por lo que continúo en prisión. Ahora, al cambiar de abogado, Rossini intentó nuevamente obtener la prisión domiciliaria para su clienta, pero el juez de turno, volvió a negarla.

La audiencia se extendió desde las 8 de la mañana, hasta pasado el mediodía y estuvieron presentes por parte de la querella los abogados Adrián Ruiz y Rodrigo Mazzuchini, el fiscal Corvella, la acusada y su abogado. Entre el público estuvo la familia de Rusnisky, sus hijas y su pareja, y Alberto y Alicia Perassi, secundados por un grupo de personas que siempre los acompañan en audiencias y marchas.

Los fundamentos que esgrimieron los representantes legales de la acusada están vinculados a la atención que debe realizar la mujer a dos hijos discapacitados de 26 y 29 años que estaban a su cargo mientras estuvo en libertad.

Según su abogado, Rusnisnky es la única habilitada para poder cuidarlos, ya que su pareja es camionero y viaja constantemente y sus hijas no viven en Timbúes, sino en San Lorenzo.

Los abogados de Perassi y el fiscal dieron sus explicaciones por las cuales consideraron que debe seguir en prisión, entre ellas valoraron el “peligro procesal” de que Rusnisky pueda intentar escapar, debido a que la pena que se le podría asignar tras el juicio podría ser de entre 10 y 30 años, ya que la fiscalía la acusó de “Privación ilegítima de la libertad, con aborto contra la voluntad de Paula Perassi, seguido de muerte”.

Cabe recordar que en un allanamiento que se realizó en la vivienda de Rusnisky se encontraron pastillas utilizadas para realizar estas practicas abortivas, marca "Oxaprost", por lo que se estima que esta mujer se dedicaba a suspender embarazos clandestinamente y además, en una de las oportunidades que la justicia acudió a su vivienda, ella tenía un bolso armado, como para emprender un viaje.

Rusnisk nombró a un intendente de la región

Tras las palabras de los abogados de las partes y del fiscal, Rusnisky se dirigió al juez y sumida en llanto dijo: “estoy muy desesperada, muy preocupada por mis hijos. Juro ante Dios y la biblia (que tenía en mano) mi inocencia” y agregó: “yo no fui partera, ni conocí a Paula Perassi. Esto me lo armaron, mi yerno. Si él dice que yo hice el aborto y que supuestamente fue el intendente de Puerto General San Martín con su hijo y una ambulancia a retirar el cuerpo de Paula Perassi, ¿por qué no está preso el señor De Grandis y yo sí?”.

Los detenidos

Mientras se espera el inicio del juicio por la desaparición de Paula, además de Rusnisnky, continúan en prisión en una cárcel común: el principal sospechoso, indicado como amante de Paula, Gabriel Strumia; la esposa del mismo, Roxana Michl y el ex empleado de Strumia, Darío Antonio Díaz.

Por otra parte, el ex jefe de cuerpos de la Unidad Regional XVII, Daniel Puyol continúa con prisión domiciliaria, al igual que los oficiales Ramón Godoy, Aldo Gómez, María José Galtelli y el ex jefe de Agrupación de Unidades Especiales, Enrique Krenz.

Flavia Campeis