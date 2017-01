Crece la hipótesis de robo como móvil del asesinato de la mujer de Capitán Bermúdez

Si bien no se descarta ninguna, la hipótesis de robo sería la más firme como móvil del asesinato de Olga Di Santis en Capitán Bermúdez. Así lo aseguró el fiscal de la causa.

El fiscal en turno de San Lorenzo, Dr. Aquiles Balbis, brindó a la prensa algunos detalles preliminares de la investigación del asesinato de la señora Olga Inés Di Santis, la mujer de 77 años de edad que fue ultimada de forma violenta en su domicilio de calle Belgrano 572, de la ciudad de Capitán Bermúdez.

Según narró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, “tras una serie de llamados de su hija que no podía dar con el paradero de su mamá, arribó a su casa y la encontró sin vida”, tras lo cual aclaró que hasta el momento “no se descarta ninguna hipótesis” como móvil del asesinato.

Sin embargo, luego Balbis aseguró que “el cuerpo presentaba golpes y había una escena con signos de que se podría haberse producido algún tipo de robo”, aunque se reservó la información sobre qué tipo de arma o elemento contundente se utilizó para ultimar a la señora Di Santis.

El fiscal tampoco brindó información sobre algún elemento u objeto de valor faltante en la casa, aunque confirmó que la mujer, “al momento de ser atacada, estaba sola”.

Conmoción en el barrio

El crimen de Olga Di Santis, causó honda conmoción e indignación en Villa Casini, el barrio bermudence en el que está ubicada la vivienda en la que la ultimaron.

Para una de sus vecinas “evidentemente le quisieron robar y la golpearon”, al tiempo que coincidió con la versión oficial que asegura que la mujer, ya sin vida, “fue encontrada por su hija mayor. Ella estaba sola en ese momento pero vivía con un nieto”, contó.

Otra de las vecinas expresó que “es de no creer lo que le ha pasado a esta pobre señora, que no tenía nada más que sus perros que la seguían a todas partes”. Luego resaltó que “el barrio está muy inseguro. Hace quince días entraron a mi casa y me robaron. Esto es tierra de nadie, acá los delincuentes van y vienen todo el tiempo”, aseguró.