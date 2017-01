Lo dijo Edgardo Quiroga tras el piquete de Sutravip frente a la delegación sanlorencina del Ministerio de Trabajo

Este miércoles por la mañana se realizó una movilización de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada (Sutravip), en las puertas del Ministerio de Trabajo de la provincia, delegación San Lorenzo, por el monto de el premio anual.

Según Edgardo Quiroga, del Sitram, gremialista que encabezó el reclamo, “se hizo el piquete exigiendo que reciban la nota que quieren presentar los trabajadores pidiendo una audiencia con la Sciara y solicitando que la misma no se haga en Rosario, porque queremos que nos atiendan en el Ministerio de Trabajo de San Lorenzo, porque somos de acá”.

Al intentar pedir la audiencia, los trabajadores se encontraron con la situación que llevó a esta espontánea manifestación: “el Dr. Gagiolli, director de asuntos jurídicos del Ministerio de Trabajo provincial, dio la orden hace una semana de que no se reciba ninguna denuncia del sindicato de Vigiladores de San Lorenzo, el Sutravip, porque aún no tiene personería gremial y solo tienen inscripción”, explicó Quiroga y añadió: “pero la ley dice que los sindicatos que aún no tienen la personería, no pueden discutir ni convención colectiva de trabajo ni paritaria, lo que no quiere decir que no puedan defender los intereses de sus trabajadores afiliados”.

“Entendemos que el Ministerio tiene la obligación de garantizar una mesa de diálogo, porque el Sutravip estaba proponiendo una mesa de diálogo con todos los trabajadores y la Sciara, por el problema de los premios anuales que se les bonifican a los trabajadores del complejo oleaginoso” dijo Quiroga y agregó: “en ultima instancia quien debería rechazar la presencia del Sutravip debería ser las patronales, no el gobierno. La verdad es que si el Estado toma el rol de las patronales, mal vamos a estar los trabajadores”, remarcó el gremialista.

Tras varias horas de movilización, el reclamo se desconcentró cerca del mediodía, debido a que se llegó a un acuerdo, por medio del cual este jueves por la mañana se realizará una audiencia en la delegación sanlorencina, para tratar este tema, que involucra a 700 trabajadores del Cordón Industrial.