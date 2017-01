Un joven atacó a un grupo de amigos con una navaja

Un violento episodio ocurrió durante las primeras horas del domingo pasado en Capitán Bermúdez.

Un muchacho de alrededor de 25 años que se trasladaba en auto, hizo detener la marcha de otro vehículo e hirió con un arma blanca a los jóvenes que se encontraban en el rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la madrugada del último domingo en Capitán Bermúdez, cuando un grupo de cinco amigos de alrededor de 22 años de edad, volvían de un boliche de San Lorenzo. Luego de pasar por la estación de servicio de GNC de YPF, los jóvenes se dirigieron por calle General López, para volver a sus hogares.

Según contó a SÍNTESIS una de las víctimas, allí fueron interceptados por un Renault Clío modelo antiguo, que iba detrás de ellos haciéndole señas de luces y llamando su atención. Al doblar por calle Formosa, los jóvenes detuvieron su marcha, suponiendo que el conductor del otro vehículo quería decirles algo. Sin embargo, el ocupante bajó del auto y comenzó a gritarle al conductor que iba con sus amigos y le propinó un golpe de puño. El agredido bajó, para intentar calmar al violento joven, quien continuó pegándole, con un arma blanca en sus manos, estilo navaja.

El agresor aludía que desde ese auto habían arrojado algún elemento que le había causado la rotura de su parabrisas y amenazaba a los amigos. “Me empezó a decir que le había roto el auto y el parabrisas. Y me dijo que no sabía cómo lo iba a pagar, que era lo único que tenía. Yo le decía que no sabía de donde había sacado eso”, contó el conductor agredido y añadió: “pensé que el auto había mordido y tirado una piedra, pero la rotura era muy grande para ser así”.

El joven recordó que el violento “me tiró una piña. Yo sentado en el auto, reaccioné y me bajé. Él retrocedió y me volvió a enfrentar, yo traté de tomarlo para que no siga pegándome. Me tiró dos piñas más, con un cortaplumas o navaja en la mano y me cortó el pómulo derecho, el izquierdo y la oreja”.

“Me di cuenta que tenía sangre, me calmé, volví al auto, me miré en el espejo y tenía cortes en la cara, el tipo seguía pegándole a mi luneta, arranque fuerte para perderlo y me fui, pero ahí quedaron mis amigos, volví a tomar por la rotonda, y al pasar por allí, todavía estaba el Clío y mis amigos. Yo seguía perdiendo mucha sangre y me fui al hospital donde me curaron las heridas y me recomendaron que vaya a un sanatorio de Rosario para que me suturara un cirujano plástico”, contó el bermudence de 22 años que sufrió el ataque y debió recibir nueve puntos de sutura.

Según él, conoce al agresor solo de vista y nunca había tenido contacto con él. Sospecha que “el chico se confundió, porque nosotros nunca hicimos nada contra él”.

Luego de que el joven se fue con los cortes en el rostro, la discusión siguió con los amigos que quedaron en el lugar y le dio un puntazo en el pecho a otro de los presentes. Este huyó y los otros tres amigos corrieron hasta la casa de una amiga que vive en esa cuadra. Hasta allí los siguió el violento agresor gritando y amenazando.

“Salieron los padres de nuestra amiga y el tipo siguió amenazando. Aparentemente estaba drogado”, contó la víctima.

Frente a la casa, “empujó a la gente y se quería meter. En ese momento lesionó a otro de los chicos”, contó el joven y agregó que luego “llegó la policía pero no le encontró la navaja, porque la había dejado en el auto y dijeron que no podían meterse a buscarla”.

“La policía le dijo que se vaya, mis amigos le preguntaron por qué lo dejaban ir y el policía le dijo que si tenía que llevarlo a él tenía que llevar a todos juntos”, dijo la víctima a SÍNTESIS y agregó que “a las 9 volvió a caer el loco a la casa de mi amiga, volvió a amenazar. Gritando en la calle, a la altura de Formosa y Centenario, que los iba a matar”, según el joven, el agresor volvió con amenazas a la tarde y también por la noche volvió a pasar por esa misma vivienda.

A su vez, según las víctimas, el agresor agregó a Facebook a todos los amigos atacados, como una señal de persecución y amenaza. “Yo lo veo como una amenaza, no sé qué quiere, si quiere que le paguemos el auto o no sé qué”.

Hubo seis denuncias por este caso, tanto de los jóvenes que iban en el auto que fueron atacados, como por parte de la familia que intentó ayudarlos y fueron amenazados.

Según la policía, ahora la causa quedará a cargo del fiscal de turno, quien deberá continuar las actuaciones.