Ana Gagnox, secretaria del Club Barrio Vila: “Exijo que se limpie mi nombre”

Continúan las versiones cruzadas sobre la situación del Club de fútbol Defensores de Barrio Vila de la ciudad de San Lorenzo. Ahora, es la secretaria de la entidad, Ana Gagnox, quien se acercó a SINTESIS para desmentir dichos de otros involucrados, ya publicadas en este medio.

Recordemos que primero, el ex técnico y ex integrante de la Comisión Directiva del Club, Daniel Gorozo, se encadenó en las puertas de la entidad denunciando mal manejo de fondos en el establecimiento. Luego el presidente, Alberto Burset, emitió un comunicado firmado por la Comisión Directiva Normalizadora del Club, para repudiar aquellos dichos y, posteriormente, otro ex dirigente, (oportunamente denunciado por la conducción actual) Alfredo Meonis, también dio su versión.

También recordemos que incluso Oscar Mascherano, padre de Javier, pidió que “no se cuelguen” de su apellido, porque el nudo central del conflicto es la suma de dinero correspondiente a los derechos de formación del hoy jugador del Barcelona y de la Selección Nacional.

Ahora, es la secretaria de la entidad, Ana Gagnox, quien se acercó a SINTESIS para desmentir dichos de los otros involucrados, ya publicadas en este medio. “El señor que se encadenó miente. Para él, todas las personas que no hacían lo que él quería, eran malas. Siempre fue muy destructivo para el club y provocó que mucha gente muy buena se alejara de la institución”, comienza diciendo.

Luego reseña, “volví al club en agosto de 2015 porque me fueron a buscar los padres. Hace 18 años que soy secretaria y nunca renuncié a mi cargo, me alejé por cuestiones personales. El presidente dijo que a la única persona a la que le daba el manejo del club era a mí. Lo recibí con $ 9.500 pero si me lo hubieran dado con cero pesos, lo hubiera aceptado igual, porque yo lo quiero al club. Por eso soporté muchas cosas. Gorozo mandaba gente a que me insultara y me acusaban falsamente de un montón de cosas”, aseguró Gagnox.

También destacó que a Gorozo, “le había ofrecido ser coordinador de las inferiores del Club, hasta que se normalizara, pero él solo quería ser presidente y la plata de Mascherano, no otra cosa. Los propios padres le hicieron notar que estaba equivocado y que solo le interesaba el dinero y quedó afuera de todo”, recordó.

En sus declaraciones, reseñó también el origen del conflicto con el ex dirigente que se encadenó en las puertas del club ubicado en bulevar Urquiza al 1.700. “El detonante fue cuando se jugó el clásico contra Escalada. Gorozo fue a la cancha y no quería pagar entrada, como ya había hecho en otras oportunidades. Además, llevó una carpeta donde hacía firmar a los padres, cosas en mi contra. Le comuniqué, de buenas maneras, que sin pagar no podía entrar y me empezó a insultar, por lo que le pedí a la policía que lo retirara. Entonces, se dirigió a uno de los costados del club, y desde afuera, con otras personas, siguieron insultándome, por lo que inicié acciones legales contra esas personas que solo quieren destruir”, enfatizó.

La secretaria de Barrio Vila, también reveló que “cuando se encadenó, algo que considero una payasada, también lo denuncié. Después salió a decir más mentiras en los medios, como que cobramos los derechos de formación de Javier Gandolfi (N de la R: ex jugador de River y Arsenal, luego nacionalizado mexicano que actualmente juega en Talleres de Córdoba) y nombró a mi hijo Kimey Alomar que llegó desde Italia, donde juega en un club chico, pero no de forma profesional y después de tres años sin verlo, se encuentra que en un diario dicen que su madre es una ladrona. Es muy triste”, lamentó Ana Gagnox.

En relación al dinero del club surgido de los derechos de formación de Javier Mascherano, la secretaria afirmó que “todo lo que dice este señor (Gorozo) sobre mí son mentiras. Solo hice lo que me correspondía como secretaria, firmar los abales para que los abogados iniciaran la gestión para el dinero de la formación de Mascherano. Yo vi el dinero en el Banco Río, unos $ 600 mil. Los abogados cobraron el 35% y yo me desvinculé. No tengo nada que ver con nada. Gorozo va a tener que demostrar todo lo que dijo y exijo que se limpie mi nombre”, expresó.

Luego reconoció que “por decisión del presidente Alberto Burset, que se alejó del club pero que no renunció, yo manejo la entidad y decido todo” y destacó que “logramos ingresar en la moratoria de la AFIP, que había captado el dinero de Mascherano y nos empezó a cobrar impuesto a las ganancias que, al no pagarse, acumuló multas por más de $ 500 mil, una deuda que regularizamos en un plan de cuotas de 40 meses con la moratoria”, explicó.

Más desmentidas

Ana Gagnox también se refirió a los dichos que vertió en SINTESIS, Alfredo Meonis, otro ex integrante de la Comisión Directiva de Barrio Vila.

“No es verdad que era pro tesorero, sino que era tesorero del club, aunque el forma ficticia, porque quien manejaba todo el dinero era el vicepresidente Miguel Tejeda, a quien denuncié por faltante de dinero. Meonis tiene que explicarle a su familia cuál era su verdadera función en el club y por qué dijo barbaridades sobre mí”, enfatizó la secretaria de la entidad.

Luego reiteró: “quiero que se limpie mi nombre”, y anunció: “voy a ir contra Gorozo, Meonis y contra cualquiera que se interponga porque no tengo nada que ver con el dinero de Mascherano. Solo lo vi el día que se contó y nada más. No hay nada a mi nombre. Y también van a tener que demostrar que cobré los derechos de formación de mi hijo y de Gandolfi, algo totalmente falso”.

Por último, adelantó que “una vez que la Comisión Normalizadora revalide la Personería Jurídica del Club, se convocará a una asamblea y se llamará a elecciones. Hasta tanto voy a seguir en le institución y voy a hacer cumplir el derecho de admisión para que no ingresen personas que no tienen ninguna vinculación con Defensores de Barrio Vila”, concluyó Gagnox .