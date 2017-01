Encontró un arma en la puerta de su casa

Una joven encontró un arma de fuego en la puerta de su casa. Tras advertir a las autoridades, se supo que pertenecía a un delincuente que había sido detenido en una persecución, horas antes.

Jessica M., una joven de 29 años, domiciliada en la ciudad de Granadero Baigorria, encontró un arma de fuego, al salir de su casa, que estaba sobre una motocicleta estacionada en la puerta de la vivienda.

De inmediato, su padre, Alberto Ernesto M. de 50 años, dio aviso a la policía. Al arribar los uniformados de la Comisaría 24ª al domicilio, vecinos dieron cuenta de que horas antes, personal policial de Capitán Bermúdez persiguieron a un sujeto, el cual paso por el interior de su patio, por lo cual, el arma podría haber sido arrojada por este delincuente que, finalmente, fue detenido.

Se trata de Franco Ezequiel S. quien tras una persecución, fue apresado por personal del Comando Radioeléctrico de Capitán Bermúdez, quien había arrojado el arma encontrada, un revolver calibre 32 largo, de color plateado.

Finalmente, se hizo presente personal del Área Criminalística de la UR XVII, quien procedió al levantamiento del arma. Por razones de jurisdicción, las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 2ª de Capitán Bermúdez.

Persecución y detención

Franco Ezequiel S., de 26 años, domiciliado en Granadero Baigorria, tenía pedido de captura desde septiembre de 2010, por un hecho de robo perpetrado en San Lorenzo.

Iba conduciendo una moto de color negro, Motomel 150 cc, cuando se cruzó con policías que patrullaban por la avenida San Lorenzo de la ciudad de Capitán Bermúdez. Al ver a los uniformados, aceleró para fugarse.

Los policías lo persiguieron hasta Granadero Baigorria, donde chocó con su moto en avenida San Martín e Ibarlucea, contra una Peugeot Partner de color blanco, conducida por un hombre de 43 años. Allí cayó al pavimento y continuó su huida a pie.

Traspasando patios de diferentes viviendas, ingresó a una casa de calle Dante Alighieri al 2500, hasta donde llegan los policías que lo perseguían. En el lugar, fueron abordados por Mónica G., de 45 años, quien resultó ser la madre del delincuente.

La mujer manifestó su deseo de colaborar con los policías, y no opuso reparo en la detención su hijo, quien gritaba “vigilante no me lleves que tengo pedido de captura”.

Horas después se encontró el revólver que había arrojado en su huida, descubierto por una vecina en la puerta de su casa.