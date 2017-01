¿Inclusión?... Luchar contra las barreras de ANSES

El siguiente relato fue publicado en Facebook por Camila Ovejero, cuando llevó a su abuela a la delegación de Ansés de Sarmiento y Rioja en Rosario, para realizar un trámite de rigor.

Hace poco publicaba el caso de una docente que, contra TODAS las barreras habidas y por haber, construyó una escuela inclusiva. Donde todos, sean como sean, tienen igualdad de oportunidades, nadie es más ni menos que nadie.

Hoy vinimos con mi nona (con sillón de ruedas) al ANSES, a hacer la famosa huella para cobrar sus haberes. Y, ya sin sorprenderme de estas cosas, nos encontramos apenas entramos con una escalera de 4 escalones y, como si eso fuera poco, una rampa para sillón de ruedas que NO FUNCIONA.

Y eso no es todo, para terminar de ponerla en una situación incómoda donde dos hombres que no conoce tuvieron que subirla a los tirones y sacudones por la escalera, con miedo de caerse, hacemos tres metros y nos encontramos con este cartel.. ¿Es una burla? ¿Un chiste? ¿Inclusiva para quién? ¿O quiénes?

Y seguramente esto no fue algo que se descompuso hoy, me juego la cabeza a que hace mucho tiempo que está así. ¿Qué es necesario para que mi nona pueda moverse –sobre todo en ámbitos donde le compete estar- libremente, tranquila, sintiéndose igual de cómoda que las personas que la rodean? Por qué siempre tiene que encontrarse con más y más trabas y encima una burla de "estado inclusivo". Ya ni me enojo, ya ni le explico, me indigna. Porque sé que lamentablemente estamos a años luz de ser una sociedad inclusiva, porque no se educa, porque son ignorantes, porque hasta que no te toca de cerca no sabés lo que es toparte con una barrera, un cordón, una escalera, una vereda rota, no sabés lo que es ir por la calle y que los autos te toquen bocina y no te cedan el paso.

A mí no me vengan con el verso de la inclusión, con el presupuesto, con el dinero, con la inversión. Yo misma vi con mis propios ojos una escuela a metros del fuerte apache, con un presupuesto nulo, pobres, humildes, y hasta ahora es el lugar más inclusivo que vi en mi vida. No por su infraestructura, claro está, sino por la cabeza, la educación, el saber que el otro, tenga la condición que tenga, es tan igual como todos. "Somos tan distintos e iguales" dice la canción…

Acá parece que somos distintos y por las dudas te hacen sentir la diferencia... cuánto nos queda por aprender y crecer Argentina.