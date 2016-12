Siguen los entredichos por la situación del Club de barrio Vila

Luego de un entrecruzamiento de versiones sobre la situación actual del Club Defensores de Barrio Vila de San Lorenzo, otro de los ex integrantes de la institución realizó su descargo.

Alfredo Meonis

En un primer momento el ex técnico de la institución Daniel Gorozo, se había encadenado denunciando mal manejo de fondos en el establecimiento, luego Alberto Burset, el presidente, emitió un comunicado firmado por la Comisión Directiva Normalizadora del Club, para repudiar esos dichos y hasta Oscar Mascherano, padre de Javier, emitió su opinión y pidió que “no se cuelguen” de su apellido, debido a que se hablaba de una suma de dinero que debería haber llegado a la institución por haberse formado Mascherano allí.

Ahora, Alfredo Meonis, quien fue integrante del Club durante 19 años, solicitó a SÍNTESIS tener la posibilidad de expresar su versión de los hechos.

Meonis contó: “mi hijo jugó en la categoría 84 y fui técnico en los infantiles. Los dos últimos años en el Club fui integrante de una comisión que se formó, porque veíamos que venía mal, en el año 2007/2008. Un grupo de papás, en el cual yo me encontraba, queríamos ir a elecciones. Incluso Oscar y Sebastián Mascherano nos apoyaban”.

Recuerda Meonis que se propuso una conformación de lista integrada por la comisión directiva de ese momento y la otra lista, que ellos habían conformado, “quedando el presidente Burset y como vicepresidente uno de los nuestros”, remarca el hombre, que quedó como protesorero del Club en ese entonces y asegura que fue en ese momento cuando “vimos que la personería jurídica estaba caída, fuimos a fiscalía, que nos pedía el balance de tres años para poder llevar adelante los libros de la institución”.

“Durante dos años trabajamos así, en un momento, quienes estábamos en la parte contable del Club dijimos que había superávit de 18 mil pesos aproximadamente. Un día nos mandan una carta a documento para que nos presentáramos en el Club con el dinero que decíamos que había”, expresa Meonis y agrega: “en el Club esos dos años se empezaron a ver la diferencia, 2005/2007, se acomodaron los vestuarios de los árbitros, se pusieron duchas, se hicieron baños, se mejoraron vestuarios de los chicos, se pusieron luminarias, se acondicionó el techo de secretaría, se hicieron para pelotas, se trató de poner el Club en condiciones, se hizo acuerdo con la EPE para pagar la deuda, por eso las cuentas daban superávit”.

Sobre la carta documento que recibieron, Meonis relata que “fuimos el día que nos habían citado para llevar el dinero, pero nadie se presentó. Llevamos todo el dinero, hasta las monedas, llamamos al presidente y él no estaba enterado de la carta documento. La carta a documento la había mandado la secretaria, aparentemente falsificando la firma del presidente”.

Luego de eso, Meonis dice que “consensuamos negociar y cuando terminamos la comisión en diciembre dijimos que presentaríamos el dinero al nuevo tesorero del Club. Y pedimos que se llame a elecciones. Luego de eso, no se llamó a elecciones porque a mí, como protesorero, y al vicepresidente de ese momento, nos denunciaron por malversación de fondos. Presentamos las pruebas que se nos requerían mostrando que estaba todo en orden. Rendimos las cuentas y nos fuimos del Club y cuando salió el fallo de la justicia, fue a favor nuestro”.

Tras esto, Meonis plantea algunas preguntas: “a mí me gustaría saber con qué personería jurídica están actuando, porque para mí no la tienen actualizada. Me gustaría saber qué comisión tiene el Club, elegida por quién. Y además quiero aclarar que Gorozo no formó a Javier Mascherano y que si está reclamando plata que diga la verdad, por qué sabe él que entró plata y que no está en el Club”.