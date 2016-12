Indignación de una mamá por un galgo atropellado en la Autopista

Una familia vivió una triste situación al obsevar un perro atropellado en la Autopista Rosario Santa Fe y escribieron una carta a SÍNTESIS.

La misma fue firmada por Bárbara Muñoz y dice:

“Tengo una mezcla de sensaciones encontradas que me están matando por dentro. Ayer (por el 25 de diciembre) cerca de las 19 hs estábamos volviendo para Rosario por la Autopista Santa Fe cuando de la mano contraria veo un galgo corriendo por un costado de la autopista yendo en sentido contrario al mío; de inmediato me comunico con mi hermana Tamara Muñoz para que ver si encontraba a alguien de la zona que lo pudiera rescatar (pero como que era medio imposible un 25).

Ni bien pudimos Lionel Alexis Javier Molineris giro con el auto para ir al encuentro del galgo y ayudarlo, cuando estábamos cerca este se cruza y un auto lo atropella, la perra queda tendida en uno de los carriles, yo creo que Lio no alcanzo a frenar que me tire del auto para frenar, aminorar lo que fuera el trafico porque iba a pasar una tragedia. Eran alrededor de las 19:10 Lionel llama al 911, 787 (donde nunca atendieron) al número que figura en el ticket del peaje avisando que había un perro tirado en el medio de la autopista y podía ocasionar un accidente; al rato de haber llamado nadie se acercó así que tome la decisión de agarrar del collar al perro y sacarlo sabiendo que podía ocasionarle algún mal peor del que ya tenía pero la impotencia de que nadie se halla acercado a ayudar me estaba poniendo muy nerviosa.

Nos quedamos ahí con ella a la espera de alguien que nos diera una mano. 45 minutos después de que llamamos aparecen de la nada tres señores chanchos y empiezan a cruzarse por la autopista, los autos les tocaban bocina pero semejantes bestias les costaba moverse con rapidez. En ese momento mi nivel de tolerancia era casi nulo, esta vez llame yo al 911 y los que me conocen saben que no fui para nada Políticamente Correcta, lo peor de todo es que tampoco mandaron a nadie. Sin saber qué hacer, mis hijos en el auto angustiados por la perra, nos dirigimos hasta el peaje que lo teníamos a menos de 1km a putear en persona, lo cual mucho no los afectó.

Nos retiramos del peaje donde nos informaron que iban a ir hasta el lugar donde estaba la perra y retirarla de ahí, les explicamos que estaba golpeada en la cadera que perdía sangre y que la tapamos con lo que encontramos en el auto para que no sienta tanto frío.

La verdad no sé si fueron o no, ojalá que sí porque entonces como Mamá le mentí a Santino que lloraba desconsoladamente por haber dejado a la perra lastimada, no sé si nos creyó que alguien la iba a ir a ayudar espero que sí.

Yo me pregunto si nosotros no hubiésemos estado ahí y pasaba una tragedia a quien hay que echarle la culpa si supuestamente los que tienen que velar por la seguridad de uno en la autopista se lavan las manos.

La perra tenía un collar hecho con una soga y una argolla, sin identificar (típico de los galgos usados para carreras)”.