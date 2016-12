¿Qué trámites tener en cuenta a la hora de viajar con menores si alguno de los progenitores no va?

¿Querés viajar con tu hijo y te falta la autorización del padre o madre?

Llega el verano, las vacaciones de los niños comenzaron y en muchos casos las relaciones familiares hacen que por algún motivo de separación, laboral, o de otra especie, alguno de los dos progenitores no pueda viajar con los menores. Allí surge la pregunta sobre qué tipo de documentación llevar para no tener sorpresas en el viaje o no poder salir del país por faltar esa autorización.

El juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, contó a Síntesis que en el caso de que menores de edad viajen con uno solo de sus progenitores: “la autorización se puede hacer ante un escribano público o bien llenando un formulario en el Tribunal de San Lorenzo (San Carlos 846), que es más económico y sólo se paga el sellado” y añadió: “si uno de los dos no autoriza o no está presente, se hace el pedido en el Tribunal de Familia (Dr. Ghio 436), se cita a audiencia y tiene que explicar por qué se opone, la decisión del juez depende de si hay fundamento válido o es sólo un capricho”.

El juez destacó que siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño, ya que la negativa debe ser un fundamento completamente válido y también contó que en la mayoría de las audiencias no acude el progenitor que no autoriza, por no tener contacto con el hijo o la otra parte, por lo cual la decisión también es positiva para realizar el viaje.

Mientras tanto, en el territorio del país, para evitar casos de trata de personas, se pide una habilitación para traslado de menores, que no hace falta portarla, sino que el progenitor que viaja con el menor se hace cargo de su hijo. En caso de que los niños no viajen con ninguno de sus padres, sino con abuelos, tíos, amigos u otros familiares, la autorización la pide uno de los padres en el Juzgado de Familia, donde aclara que lo autoriza a viajar con esas personas.

Cabe señalar que por estas fechas, llegan al Juzgado de Familia de San Lorenzo, entre uno y dos casos por día de este tipo de solicitudes, teniendo en cuenta que contempla alrededor de 150 mil personas, del departamento San Lorenzo.