Enviudó y se casa con el hijo de su esposo fallecido

El juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, autorizó a casarse a un hombre con la esposa de su padre fallecido.

Una mujer de 45 años fue autorizada a casarse con el hijo de su esposo fallecido, por la intervención del juez de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola.

El nuevo esposo tiene 55 años, y es el hijo del fallecido marido de la mujer, que murió en 2010 a los 75 años.

Al tiempo de quedar viuda, la mujer comenzó una relación con el hijo de su anterior pareja, 20 años más joven que su padre, pero aún 10 años más grande que la señora.

Con el paso de los años, la pareja decidió contraer matrimonio, pero en el Registro Civil se lo impidieron por ser “parientes afines en línea recta”, según lo establecido en el inciso C del artículo 403 del Código Civil.

El juez que determinó la posibilidad del casamiento, Marcelo Escola expresó que “esta gente pide una intervención para que yo declare la inconstitucionalidad de esa traba para el casamiento”.

“El impedimento era la relación de parentesco por afinidad. Los afines son los parientes, por ejemplo, de mi esposa”, indicó el juez y añadió: “este impedimento está desde hace muchísimos años en las distintas legislaciones, proviene del Derecho Canónico del desarrollo del pueblo Hebreo. Nuestro código lo mantuvo y yo entendí en este caso que no había ningún impedimento que me no me permitiera tomar una decisión para que esta gente se case”.