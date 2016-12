El municipio titularizó a los 113 docentes del Centro Cultural

El acto presidido por el Intendente Leonardo Raimundo SE LLEVO un cabo el viernes en el Auditorio del Complejo Museológico. También were efectivizados 15 Trabajadores de Diferentes áreas del municipio. Of this Modo, la Administración local de Alcanzó la plena regularización de su plantel de Empleados.

En Celebrado acto de la ONU en el Auditorio del Complejo Museológico "Pino de San Lorenzo", la Municipalidad de San Lorenzo titularizó un 113 docentes del Centro Cultural "Brigadier Estanislao López" y efectivizó un 15 Trabajadores de Diferentes áreas de la Administración Pública. Of this Modo, el municipio Alcanzó la plena regularización de su plantel de Empleados.

La Medida Que beneficio a Los Profesores del Establecimiento Educativo Municipal Surgió por Iniciativa del Departamento Ejecutivo, Que Envió al Concejo Municipal el Proyecto de Modificación de la ordenanza Nº 936 en Tres Puntos: la titularización de los Trabajadores, la recomposición automática de Sus haberes de Acuerdo a la paritaria municipal y la regularización de Sus horas cátedra.

"Era difícil adj de Imaginar Que Despues De Tantos años siguiera Vigente Una ordenanza Que No se garantizaba la Estabilidad del Docente y lo expusiera una Situaciones de capricho por parte del Gobierno de turno. Para subsanar this situation El Ejecutivo Municipal nos Envió DOS Mensajes Que analizamos, perfeccionamos Y sancionamos ", el manifiesto El Presidente del Concejo, Gustavo Oggero, ante colmado auditorio de la ONU.

Por su parte, el intendente Leonardo Raimundo Manifiesto emoción por los paSES una planta y por el otorgamiento de Derechos a los docentes: "Esto TIENE UNA carga emotiva Muy importante por los muchas Cosas Que Pasaron en el Centro Cultural, Donde Hace algunos adj años, OTRAS Durante Gestiones de Gobierno, debimos Verlo rodeado de Policías y con puertas encadenadas ".

"Se vivieron Situaciones insólitas, Pero también era insólito Tener Una ordenanza Que decia Que al sueldo del docente lo municipal fijaba un arbitrio do el intendente SI HABIA Recursos Económicos, Una Cosa Absolutamente ilegal de Toda ilegalidad. Los salarios de los Trabajadores en sí discuten los estafadores los Sindicatos baño paritarias; NO LOS fija arbitrariamente ALGÚN mandamás ", Anadio El mandatario, en Referencia a la Modificación de la Ordenanza Que planteo El Ejecutivo y aprobo el órgano legislativo municipal.

: Además, Raimundo DeStaCo La intensa Actividad pedagógica y expresiva Que despliega el Establecimiento Educativo Municipal: "Nuestro Centro Cultural ESTA Lleno Esta Vivo Y de verdad, no hay Es Una Estructura vacia; Nuestro Centro Cultural palpita Porque ESTA Lleno de alumnos y de Profesores Que Realizan su Trabajo con dedicación ".

En El Mismo SENTIDO, el profesor de Música Daniel Pettinati DIJO: "El Centro Cultural se ha Convertido En un monstruo por la Cantidad de Actividades y por la Cantidad de Organismos Que Contiene, Como la banda municipal, la orquesta folclórica, las agrupaciones de cuerda , plástica y Tantos Otros. No Creo Que Haya en El País del cinco Instituciones de Como La Nuestra ".

: Además, el docente agradeció al Gobierno por Municipal El Cumplimiento De Cada Uno de los pedidos realizados desde la Institución para Mejorar la Calidad Educativa: "Durante años Tuve Escasez de Todo y Persecución por ningún obsecuente ser. Este Gobierno, en Cambio, siempre nos cumplio En Tiempo y Forma ".

Del acto también participaron el secretario de Gobierno y Cultura, Iván Ludueña; el secretario de Coordinación General, Esteban Aricó; el secretario de Participación en Salud de la Provincia, Eduardo Ros; los concejales Hernán Mena, Fernando Dagatti, Mariana Cantoia y Reinaldo Díaz.