Puerto: los municipales cobrarán en diciembre la totalidad del bono de fin de año

“Siempre cuando se trata de mejorar el bolsillo del trabajador municipal nos ponemos de acuerdo con el intendente para que termine beneficiado el trabajador”, aseguro la Secretaria General de SITRAM.

A pedido de la Secretaria General del SITRAM de Puerto General San Martín, Liliana Porporato, los trabajadores municipales cobrarán anticipadamente la segunda cuota de $1.400, correspondiente al bono de $2.800 que se acordara cobrar en dos cuotas, una en diciembre y otra el día 20 de enero de 2017.

El Intendente Carlos De Grandis accedió a lo solicitado por nota en mesa de entrada y confirmó que junto con los haberes del mes de diciembre abonará la ayuda pactada a nivel provincial, además estaría anticipando la fecha de cobro para el día 28 de diciembre “para que los trabajadores tengan tiempo de hacer sus compras sin sobresaltos” y agregó “permanentemente estoy pensando en poner un peso más en el bolsillo de nuestra gente y esta administración prolija en el manejo de los recursos nos permite hacerlo”

Por su parte Liliana Porporato se retiró satisfecha por el éxito de la gestión “ terminamos de presentar una nota al Intendente solicitándole el pago de los $1.400.- restantes de los $2.800.-que dio la Federación, una parte a pagar con el aguinaldo y la otra a pagar el 20 de enero, y nosotros apelando a su buena voluntad, como siempre, hemos solicitado que se adelante porque sabemos que la gente lo están necesitando, los trabajadores se van a ver beneficiados y este mes cobraremos el día 28, esto también hay que recalcarlo porque la gente tendrá más tiempo de planificar sus compras, y no salir corriendo y pensar mejor sus gastos” y agregó “esto es otro beneficio que tenemos los puertenses que siempre cobramos en tiempo y forma todo lo que tenemos que cobrar, , porque cuando yo voy a la Federación y se reúnen todos los secretarios generales me encuentro con que hay gente que el sueldo lo cobra en tres partes, o en cuatro, el aguinaldo mucho después de lo que lo cobramos nosotros, y todavía hay gente en la Provincia de Santa Fe que no cobró el 2% que nosotros lo cobramos hace dos años.” Y para finalizar “Tenemos buen diálogo con De Grandis y le agradecemos este apoyo”.